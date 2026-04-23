‘Romería Negra’ es el segundo trabajo discográfico de la cantante canaria Nia Correia después de su álbum ‘PaloSanto’ de 2023

La cantante grancanaria Nia Correia ha anunciado este jueves la fecha de lanzamiento de su próximo trabajo discográfico, ‘Romería Negra’, que verá la luz el próximo 29 de mayo.

A través de sus redes sociales, la cantante grancanaria, ganadora de OT 2020 y de la sección internacional del Festival Viña del Mar de 2025, ha publicado más información del que será su segundo trabajo discográfico después de sacar el álbum ‘PaloSanto’ en octubre de 2023.

‘Romería Negra’ es el segundo trabajo discográfico de la cantante canaria Nia Correia después de su álbum ‘PaloSanto’ de 2023

‘Romería Negra’, ha explicado, será una celebración del desamor, y tendrá un fuerte vínculo con Canarias, tierra que le vio crecer, tanto personal como artísticamente.

En la imagen de presentación de este trabajo discográfico, aparece la cantante sentada en una silla con un impactante fondo oscuro detrás de ella, y sosteniendo una bandera con una estrella de ocho puntas sobre fondo blanco en un lateral, y ocho franjas longitudinales horizontales de colores negro y anaranjado.

«Las banderas tienen un fuerte valor simbólico: pueden generar sentido de identidad, pertenencia o incluso emoción en quienes se sienten representados por ellas», ha señalado Nia en su mensaje en las redes sociales, aclarando que las ocho franjas de la bandera corresponden a cada una de las islas del archipiélago.

También se acuerda de la leyenda de la isla fantasma de San Borondón, «que representa el amor, el éxito y la felicidad».

Y es que, ha abundado la artista canaria, esta isla que «aparece y desaparece en el Atlántico» le recuerda al amor, al éxito y la felicidad, que también «aparecen y desaparecen pero creemos en ello».