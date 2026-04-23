El centro sanitario refuerza su apuesta por la calidad asistencial, la investigación y la atención centrada en el paciente con su Plan Estratégico 2026-2029

El Hospital Doctor Negrín aprueba su Plan Estratégico 2026-2029. Gobierno de Canarias

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha su nuevo Plan Estratégico 2026-2029, el quinto ciclo de planificación del centro, con el objetivo de consolidar una atención sanitaria de calidad, eficiente y coordinada con la Atención Primaria.

El documento se presentó por el director gerente, Miguel Ángel Ponce, junto al subdirector de Calidad, Docencia e Investigación, Gorka Aracarazo, y ha contado con la participación de profesionales de distintas áreas del hospital.

La nueva planificación se articula en torno a cuatro ejes principales: estrategia asistencial, mejora de la gestión, docencia e investigación y responsabilidad social.

Agilidad y seguridad en la atención

Entre sus objetivos destacan mejorar la agilidad y seguridad en la atención, aumentar la eficiencia organizativa y reforzar el compromiso con el bienestar de la sociedad, situando al paciente en el centro de toda la actividad.

El plan también recoge un análisis del entorno y de las necesidades de los distintos grupos de interés, así como los avances logrados en los últimos años.

Además, marca los retos del hospital hasta 2029, entre los que figuran el desarrollo del futuro edificio oncológico con protonterapia, la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación del servicio de Urgencias.