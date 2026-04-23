Santa Cruz agota en tiempo récord el aforo para el Baile de Magos

Las 720 mesas disponibles para la gran cita de las Fiestas de Mayo desaparecieron en apenas 20 minutos tras abrirse la reserva telemática

El entusiasmo por el Baile de Magos ha desbordado todas las previsiones en Santa Cruz de Tenerife. Las 720 mesas habilitadas para la cita del próximo 2 de mayo se agotaron en solo 20 minutos tras abrirse el proceso de reserva a las 9:00 horas. El Organismo Autónomo de Fiestas confirmó que la expectación era tal que, media hora antes de iniciar el trámite, ya existía una cola virtual multitudinaria de ciudadanos que esperaban obtener un sitio en la calle.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Cada reserva da derecho a una mesa con diez sillas por un precio de 15 euros, con un límite estricto de dos unidades por persona. El Ayuntamiento centralizó este año todo el proceso a través de su portal web oficial para gestionar la alta demanda de esta edición, que promete una afluencia masiva al corazón de la capital tinerfeña.

El respaldo a la identidad canaria

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, mostró su satisfacción ante la respuesta ciudadana y destacó la relevancia de este evento. Según explicó el regidor, “la rapidez a la hora de reservar las mesas y sillas da buena cuenta del gran interés que despierta este día tan señalado dentro de las Fiestas de Mayo, por lo que será una noche maravillosa para que todos, por supuesto ataviados con el traje típico, disfrutemos de las tradiciones”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, coincidió en resaltar la fortaleza de la convocatoria. El edil celebró la velocidad de las reservas y subrayó que “el Baile de Magos es uno de los encuentros más celebrados dentro del programa de las Fiestas de Mayo, y que la reserva de mesas despierte tanto interés, año tras año, demuestra que goza de muy buena salud”.

Un recinto ampliado para la tradición

La celebración ocupará el cuadrante histórico que abarca las calles Antonio Domínguez Alfonso (La Noria), Nifú-Nifá, Campo Castro y Bravo Murillo, además de las plazas de Europa y de la Iglesia de la Concepción. La organización mantiene la ampliación de las calles Candelaria y Santo Domingo, una medida que estrenó el año pasado con éxito. El público podrá acceder al recinto de forma gratuita a través de los controles de seguridad, donde el personal verificará que los asistentes vistan correctamente el traje tradicional canario.

La jornada festiva arrancará oficialmente a las 21:00 horas, aunque el ritmo musical subirá de intensidad una hora después. Las agrupaciones folclóricas amenizarán los bailes de taifa en los escenarios de la Plaza de Europa y Campo Castro a partir de las 22:00 horas. Para quienes prefieran un ambiente festivo diferente, el escenario del Charco de la Casona, junto al puente del Cabo, ofrecerá una verbena tradicional con orquestas populares a partir de la medianoche.