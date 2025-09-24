Aguacates a 14 euros el kilo

El alto precio del aguacate en estos momentos lo ha hecho convertirse en el llamado «oro verde» y bajado su venta

El aguacate es una fruta con un alto valor nutricional y un sabor característico, sin embargo, su precio, que ronda ahora mismo los 14 euros el kilo, ha desincentivado su compra. Muchos han dejado de comerlo al considerarlo un producto de lujo.

La fluctuación de los precios también es enorme. Hace unos meses se podían comprar en los comercios canarios a unos 6 euros el kilo. Hoy, esa cifra se ha duplicado. Son máximos históricos. Hace dos años parecía una barbaridad el precio de algo más de 4 euros el kilo.

Beneficios para la salud del aguacate

A pesar de su precio, sigue siendo un producto muy demandado por sus grandes beneficios para el cuerpo. Es un alimento muy nutritivo que aporta aproximadamente 160 calorías, 15 gramos de grasa (principalmente monoinsaturada), 9 gramos de carbohidratos (con 7 gramos de fibra), y 2 gramos de proteína por cada 100 gramos, además de ser una excelente fuente de potasio, folato, vitamina K y otras vitaminas del grupo B y E.

Es fuente de:

Potasio: más que un plátano, que ayuda a regular la presión arterial.

Vitamina K: importante para la coagulación de la sangre y la salud de los huesos.

Vitamina C: un antioxidante que apoya el sistema inmunológico.

Folato (Vitamina B9): esencial para el crecimiento celular y la formación del ADN.

Vitaminas del grupo B: como la B5 (ácido pantoténico) y B6, que participan en el metabolismo energético.

Vitamina E: otro potente antioxidante.

Magnesio: contribuye a diversas funciones corporales.

Grasas saludables: contiene ácido oleico, una grasa monoinsaturada beneficiosa para el corazón.

Alta en fibra: promueve la salud digestiva y la saciedad.

Apoya la absorción de nutrientes: ayuda al cuerpo a absorber vitaminas solubles en grasa de otros alimentos.