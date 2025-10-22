El Banco Español de Algas de esta universidad y la empresa Ecolagen lanzan un producto innovador que une ciencia, sostenibilidad y nutrición

El Banco Español de Algas (BEA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la empresa Ecolagen presentarán el 31 de octubre el primer caldo vegetal elaborado con algas, siendo el resultado de años de investigación sobre el potencial nutricional de esta planta marina.

Imagen de archivo | ULPGC

El caldo vegetal con algas se comercializará en exclusiva en Canarias durante sus primeros meses a la venta, antes de que se produzca su lanzamiento en el resto del territorio nacional, previsto para el próximo diciembre.

Según ambas entidades, el caldo representa “el paso del conocimiento científico al alimento real”, al trasladar los resultados de laboratorio al consumo cotidiano. Ecolagen y el BEA destacan que han logrado “un producto saludable, sostenible y con alto valor nutricional”. Una opción atractiva para quienes buscan alternativas vegetales y respetuosas con el medio ambiente.

Un caldo con alto valor proteico y sin aditivos

El nuevo caldo combina algas ulva, nori y espirulina con legumbres de alta digestibilidad y hortalizas frescas, sin aditivos ni conservantes. Los investigadores destacan que su composición de aminoácidos esenciales es comparable a la de los caldos de origen animal. De esta forma se ofrece una opción vegetal rica en proteínas de alta calidad.

El proyecto subraya la importancia de reducir el impacto ambiental y la sobreexplotación de los recursos marinos y terrestres. Para el BEA y Ecolagen, las algas son una base prometedora para el desarrollo de alimentos sostenibles y nutritivos, adaptados a una población mundial en crecimiento y cada vez más consciente del bienestar animal y la salud.

Esta iniciativa consolida a Canarias como referente en innovación alimentaria y biotecnología marina. Demuestra el potencial de sus recursos naturales para crear productos sostenibles con proyección internacional. El lanzamiento oficial se celebrará el 31 de octubre en Gran Canaria, donde se presentarán los primeros formatos listos para su distribución en las islas.