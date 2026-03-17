La ULPGC abre el plazo para la automatrícula de la PAU 2026

El Servicio de Gestión Académica abre el plazo para la preinscripción temprana y la inscripción en las pruebas de acceso desde hoy y hasta el próximo 17 de abril

Desde este martes 17 de marzo y hasta el viernes 17 de abril, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) mantendrá abierto el plazo para realizar la automatrícula en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año 2026. Según informa el Servicio de Gestión Académica, el alumnado también podrá tramitar en estas fechas la preinscripción temprana para comenzar sus estudios de Grado.

Imagen de archivo | ULPGC

La automatrícula en la PAU representa una primera manifestación del interés del estudiantado por presentarse a la prueba. En este proceso, los aspirantes deben detallar las materias de las que desean examinarse, aunque la matrícula definitiva queda supeditada a la superación del Bachillerato o el Ciclo Formativo correspondiente.

Elección de grados y orden de preferencia

Durante el mismo periodo, los estudiantes podrán preinscribirse en los Grados que deseen cursar, seleccionando un máximo de 6 titulaciones por orden de preferencia. El sistema asignará el acceso de acuerdo a la nota obtenida respetando dicha jerarquía. No obstante, los interesados podrán modificar este orden en el plazo ordinario de preinscripción general el próximo mes de junio.

Para facilitar la planificación, la ULPGC ha publicado en su web institucional una Guía de Acceso con las notas de corte del curso 2025/2026, que sirven como referencia orientativa. La institución también ofrece información sobre precios públicos, becas, residencias y normativa de permanencia, además de un simulador para calcular las notas de admisión en cada grado.

Calendario de exámenes e identificación digital

La web institucional ya recoge las fechas y horarios de la PAU, previstas para junio y julio en sus convocatorias ordinaria y extraordinaria. El portal incluye las sedes de examen y ejemplos del cálculo de nota de admisión para el curso 2026/2027, permitiendo a los alumnos organizar su calendario de estudio con antelación.

Para completar el trámite, los futuros universitarios necesitan un identificador de usuario, una contraseña única universitaria e identificación digital. El estudiante de nuevo ingreso debe acceder al registro de usuarios para obtener su clave de forma gratuita mediante un correo electrónico válido. Las credenciales caducan a los 7 días de su generación, por lo que el Servicio de Gestión Académica recomienda solicitarlas solo en el momento de iniciar el contacto con la universidad.