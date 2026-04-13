Un estudio de la ULPGC revela que la población no distingue correctamente entre las alertas técnicas y las medidas de autoprotección necesarias

Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han detectado que una parte de la población canaria confunde los mensajes institucionales emitidos durante emergencias climáticas. Esta falta de claridad en la interpretación de los avisos dificulta la toma de decisiones de autoprotección, lo que sitúa a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos adversos.

Imagen de archivo | Europa Press

El equipo científico basó su análisis en 915 encuestas realizadas a personal de las dos universidades públicas del Archipiélago, logrando una muestra diversa y representativa. Los resultados confirman que la abundancia de información en distintos canales no garantiza la comprensión, ya que conocer los niveles de la AEMET no implica distinguir las alertas de Protección Civil ni saber qué acciones concretas ejecutar para minimizar riesgos.

El divorcio entre la información y la acción

Este trabajo destaca por analizar de forma conjunta los avisos meteorológicos estatales y la activación de planes de emergencia locales, dos sistemas que habitualmente funcionan por separado. Los autores identifican que esta división genera incertidumbre en ciertos segmentos de la población, quienes reciben datos técnicos pero no instrucciones claras sobre cómo reaccionar ante la amenaza inminente.

El investigador Fernando Medina Morales subraya la importancia de este hallazgo al señalar que “los resultados muestran que muchas personas conocen los avisos meteorológicos, pero no siempre saben cómo actuar cuando se activan. Esta brecha entre conocimiento y acción evidencia la necesidad de avanzar hacia una comunicación del riesgo más clara, coordinada y orientada a la autoprotección de la población”.

Una base científica para mejorar las emergencias

La investigación ofrece a las administraciones públicas una base de evidencia empírica para rediseñar el sistema actual de comunicación. Los expertos proponen crear mensajes más coordinados y orientados a la acción que puedan aplicarse no solo a tormentas, sino también a incendios forestales, crisis volcánicas o accidentes tecnológicos en otros territorios.

El artículo, publicado en la prestigiosa revista International Journal of Disaster Risk Reduction, cuenta con la autoría de Fernando Medina Morales, Alessandro Indelicato, Pablo Mayer Suárez y Lorenzo Quesada Ruiz. El proyecto dispone del respaldo financiero de PLANCLIMAC2, dentro del programa Interreg. También cuanta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través de la beca Catalina Ruiz.