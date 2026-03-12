Miles de preuniversitarios visitan los campus para conocer la oferta formativa y resolver dudas sobre su futuro académico

Este jueves la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acoge a 5.000 jóvenes en sus instalaciones. Los estudiantes exploran los servicios y títulos disponibles para el próximo curso académico. Esta iniciativa busca orientar a los alumnos indecisos antes de realizar la inscripción universitaria.

Vídeo RTVC

Decidir el camino profesional no resulta una tarea sencilla para los jóvenes actuales. Muchos asistentes confiesan tener bastantes dudas sobre qué carrera elegir para su futuro. Por este motivo, aprovechan la jornada para aclarar sus ideas sobre las profesiones.

Los actuales estudiantes universitarios actúan como guías durante toda la mañana de hoy. Ellos explican de forma cercana cómo es el día a día en la facultad. Además, detallan las diferencias principales entre las materias de bachillerato y el grado.

Varios alumnos buscan información específica sobre las diferentes ramas de la ingeniería industrial. Les interesa conocer las asignaturas a las que se enfrentarán el año que viene. Las tecnologías navales y eléctricas centran gran parte de las consultas realizadas.

Novedades en la oferta

La ULPGC ofrece actualmente un catálogo compuesto por 47 títulos de grado diferentes. También dispone de 6 dobles grados para los estudiantes que buscan mayor especialización. El vicerrector de estudiantes, David Sánchez, destaca la variedad de la oferta.

La principal novedad de este año es el grado de Psicología online. Esta modalidad permite mayor flexibilidad para los alumnos que no puedan asistir presencialmente. Es una apuesta clara por la digitalización de la enseñanza en Canarias.

Otras carreras han modificado sus contenidos de forma sustancial para el nuevo curso. Literatura Hispánica y Geografía presentan programas actualizados para adaptarse a los tiempos. Estas mejoras pretenden atraer a más estudiantes hacia las ramas de humanidades.

Carreras con mayor demanda

Las titulaciones vinculadas a las Ciencias de la Salud mantienen su enorme popularidad. Medicina y Enfermería suelen agotar sus plazas rápidamente debido a la alta demanda. Los jóvenes hacen largas colas para recibir información sobre estos grados específicos.

El área de Educación también destaca entre las preferencias de los futuros universitarios. Muchos jóvenes sienten una fuerte vocación por la enseñanza en colegios e institutos. Los orientadores explican detalladamente las salidas laborales de estas carreras tan solicitadas.

Los preuniversitarios son hoy los verdaderos protagonistas en todos los campus visitados. Muy pronto, estas mismas aulas los recibirán oficialmente para comenzar su primer año. La jornada finaliza con un balance muy positivo para la comunidad educativa.