El ‘MV Hondius’ pone rumbo a Canarias

El buque llegará el sábado al puerto de Granadilla de Abona para iniciar la evacuación del pasaje

El crucero MV Hondius parte desde Cabo Verde hacia el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. El Ministerio de Sanidad coordina este traslado tras detectar un brote de hantavirus que obligó a evacuar a tres personas. Los equipos médicos esperan la llegada del barco este sábado para iniciar la repatriación de todos los viajeros.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El buque abandonó las cercanías de Praia sobre las 19:30 horas de esta tarde. La navegación hacia el Archipiélago durará aproximadamente tres días y doce horas. Los servicios de seguimiento marítimo confirman que el barco ya navega por aguas del Atlántico.

El MV Hondius permanecía fondeado en la capital de Cabo Verde desde el pasado domingo. Las autoridades locales permitieron la salida tras evacuar por aire a los pacientes graves. El capitán mantiene ahora una velocidad constante para cumplir el horario previsto de llegada.

El puerto de Granadilla de Abona recibirá al crucero en una zona de atraque secundaria. Esta ubicación facilita el control sanitario y evita el contacto con otros turistas. La seguridad del recinto portuario ya prepara el dispositivo especial para el próximo sábado.

Protocolo sanitario y repatriación de españoles

Sanidad activará un mecanismo de evaluación conjunta nada más atracar la embarcación en Tenerife. Los médicos examinarán a cada pasajero para detectar posibles síntomas del virus. Solo ingresarán en hospitales canarios aquellas personas que presenten un cuadro clínico complicado.

El grupo de españoles a bordo incluye a trece pasajeros y un miembro de la tripulación. Estos ciudadanos volarán el próximo lunes hacia la base militar de Torrejón en Madrid. Un avión del Ejército del Aire realizará este traslado bajo estrictas medidas de seguridad.

Los repatriados ingresarán finalmente en el hospital madrileño Gómez Ulla para cumplir la cuarentena. Los especialistas realizarán pruebas diagnósticas constantes durante el aislamiento preventivo. El protocolo clínico marcará la duración exacta de su estancia en el centro militar.

Calma y bienestar entre el pasaje

La oceanógrafa Aitana Forcén-Vázquez lanzó un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales. La científica valenciana confirmó que su estado de salud es óptimo actualmente. Además, agradeció las muestras de cariño recibidas durante estos días de incertidumbre.

La tripulación aplica todas las medidas de prevención indicadas por los organismos internacionales. Los viajeros mantienen una actitud positiva y colaboran con las instrucciones del personal sanitario. El ambiente dentro del barco es de ayuda mutua y serenidad constante.

Los pasajeros confían plenamente en el éxito del operativo de evacuación organizado por el Gobierno. El contacto con las familias es fluido gracias a las conexiones por satélite. Todos esperan recuperar la normalidad tras aterrizar en la península la próxima semana.