En Canarias se mantiene el atractivo turístico en el arranque de 2026, aunque registra el menor incremento de pasajeros entre las principales comunidades

Canarias recibe 1,6 millones de pasajeros internacionales en marzo, con un leve crecimiento del 1,5%. EFE

Canarias recibió un total de 1.605.744 pasajeros aéreos internacionales durante el mes de marzo, lo que supone un incremento del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, el archipiélago suma 4.565.383 llegadas de turistas extranjeros, un 1,8% más que en 2025, consolidando su posición como uno de los destinos clave dentro del turismo internacional en España.

Con referencia al conjunto del país, España alcanzó los 8,6 millones de pasajeros internacionales en marzo, con un crecimiento del 6,6%, impulsado principalmente por los mercados europeos, que representan el 85,7% del total.

Compañías de bajo coste

En este contexto, Canarias sigue destacando como destino prioritario para mercados tradicionales como Reino Unido y Alemania, siendo el principal receptor de ambos, aunque en el caso alemán se ha registrado una ligera contracción interanual en las islas.

El 60% de los viajeros optó por compañías de bajo coste, que continúan ganando peso frente a las aerolíneas tradicionales. Por comunidades autónomas, Comunidad de Madrid lideró la llegada de pasajeros con el 25,4% del total, seguida de Cataluña y Canarias.

En cuanto a infraestructuras, el aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se mantiene como el principal punto de entrada, en un mes marcado por la diversificación de mercados y el crecimiento sostenido del turismo internacional.