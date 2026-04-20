Canarias inicia la semana con un descenso progresivo de temperaturas y menos presencia de calima, pero con viento fuerte en varias zonas

Las altas temperaturas y la calima que han marcado el fin de semana en Canarias comenzarán a remitir a partir de este lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología. Aun así, el episodio de calor no desaparecerá de golpe, ya que se prevé que los termómetros alcancen todavía los 30 grados en puntos del interior y del sureste de las islas orientales.

La jornada estará además condicionada por el viento de componente oeste, que soplará entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas máximas se situarán en torno a los 21 y 22 grados, respectivamente, con mínimas que oscilarán entre los 17 y 18 grados. En general, se espera un descenso térmico progresivo en todo el archipiélago, que será más notable en las vertientes occidentales de las islas.

La calima comienza a remitir en Canarias, aunque el calor aún dejará máximas de hasta 30 grados. EFE

La calima se retira

La calima tenderá a retirarse a lo largo del día, aunque persistirá en altura durante la mañana, especialmente en Fuerteventura y Lanzarote.

Predominarán los cielos poco nubosos en las orientales, mientras que en las occidentales aumentará la nubosidad baja, sobre todo en el norte y el oeste, con amplios claros durante las horas centrales.

El viento también será protagonista en cumbres y zonas costeras, donde no se descartan rachas muy fuertes. En el mar, se esperan condiciones de marejadilla a marejada, con oleaje de fondo del noroeste de hasta dos metros, en una jornada que marcará el inicio de una semana con tiempo más estable y fresco en Canarias.