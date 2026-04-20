El Gobierno de Canarias impulsa la modernización de la Policía Canaria con herramientas orientadas a reducir el uso de la fuerza lesiva como el táser

La Policía Canaria incorpora dispositivos táser para reforzar la seguridad en sus intervenciones. Europa Press

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias ha entregado a la Policía Autonómica dispositivos electrónicos de control táser con el objetivo de mejorar sus capacidades operativas y aumentar la seguridad en las intervenciones.

Esta medida forma parte de la estrategia de modernización del cuerpo, orientada a dotar a los agentes de herramientas eficaces y ajustadas a los principios de legalidad y mínima intervención.

Según ha informado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la incorporación de estos dispositivos permitirá reducir el uso de la fuerza con mayor potencial lesivo, favoreciendo actuaciones más seguras tanto para los agentes como para la ciudadanía.

Formación específica para el cuerpo

En este sentido, se busca mejorar la respuesta policial en situaciones de riesgo mediante medios intermedios de control.

Además, la implantación de los táser se acompañará de formación específica y protocolos de uso que garanticen su correcta aplicación.

Con ello, la Dirección General de Seguridad pretende avanzar en la eficiencia operativa del cuerpo y en la optimización de recursos, en línea con las nuevas exigencias en materia de seguridad pública.