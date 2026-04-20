El psicólogo y profesor revela las claves para gestionar el estrés, el malestar normalizado y la adicción a la dopamina digital en el programa de La Radio Canaria este lunes 20 de abril, a las 22:00 horas

El programa de ‘Siempre nos quedará París’ pone el foco este lunes 20 de abril, a las 22:00 horas, en La Radio Canaria en el malestar normalizado, la adicción a la dopamina digital y las claves para recuperar el control mental con la participación de Fernando Mora, psicólogo, profesor y jefe de sección de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. El también autor del libro ‘Haz que tu cerebro tome buenas decisiones’ revelará las claves para gestionar el estrés y la hiperestimulación digital.

‘Siempre nos quedará París’ analiza junto a Fernando Mora por qué vivimos desbordados sin estar enfermos.

El espacio, que esta ocasión lleva el título ‘Quiérete bien. Cuídate bien’, versará sobre el “malestar emocional que hemos normalizado, la sensación de no llegar a todo, de por qué hemos perdido la capacidad de aburrirnos y qué nos está haciendo el móvil y la dopamina rápida”, porque “no estamos mal, pero no estamos bien, es decir, vivimos cansados…pero no sabemos exactamente de qué”, explica la periodista y conductora del espacio Rosa Vidal.

En este sentido, Fernando Mora propondrá herramientas de gestión mental para recuperar el control, cómo decidir mejor cuando estamos desbordados, qué es eso del locus de control interno y su frase: ‘si no puedes solucionar el problema, soluciónate tú’. En definitiva, de cómo cuidarnos por dentro para vivir mejor por fuera.

Además, se tratará sobre los ‘boosters’ emocionales que todos tenemos a mano como es caminar, reír, abrazar; de cómo romper el círculo emoción-comida-culpa y de los ansiolíticos, y durante la emisión, en directo, se realizará un ejercicio de respiración consciente.

‘Siempre nos quedará París’ vuelve a reforzar una semana más su papel como espacio radiofónico de acompañamiento emocional, donde la pausa, la reflexión y la escucha activa abren conversaciones necesarias sobre salud mental y gestión emocional.