La pieza audiovisual será proyectada este martes a las 20:30 horas en el Service Park con entrada libre

Televisión Canaria estrena el documental ‘Pasión mundial’ en el Service Park, ubicado en el anexo del Estadio de Gran Canaria, este martes 21 de abril a las 20:30 horas. Este documental que recoge los 50 años de trayectoria del Rally Islas Canarias será proyectado dos días antes del pistoletazo de salida de la 50ª edición del Rally Islas Canarias, que arranca el jueves 23 de abril con el Tramo Espectáculo (TC) en el Estadio de Gran Canaria.

Tras el breve adelanto ofrecido el pasado jueves durante la presentación de esta cita que cumple 50 ediciones, el público podrá disfrutar ahora de la pieza audiovisual íntegra en un evento de entrada gratuita que sirve de apertura oficial a la semana grande del motor. La organización ha dispuesto butacas para que todos los aficionados que deseen acudir puedan seguir la proyección de manera cómoda en el mismo recinto que albergará la asistencia técnica de los equipos.

Presentación del Rally Islas Canarias celebrada el pasado jueves 16 de abril.

El documental producido por Ojo de Pez Audiovisual S.L. revive medio siglo de adrenalina del rally en las Islas y pone el foco en el esfuerzo colectivo que ha permitido la evolución técnica de la carrera desde su nacimiento en 1977. ‘Pasión mundial’ rinde homenaje al talento local y ofrece una mirada íntima a los cientos de miles de aficionados que han convertido esta cita en un referente internacional sobre el asfalto volcánico. Para la dirección del rally, este trabajo documental posee un gran valor pedagógico para que las nuevas generaciones comprendan la dimensión real y la proyección exterior que el evento representa para el archipiélago.

El piloto español, Carlos Sainz, durante su intervención en el documental.

De forma paralela, la sección de Deportes de los Servicios Informativos se desplazará al Service Park para realizar una cobertura especial en directo desde el epicentro de la cita. Esta sección dentro del Telenoticias 2, que arrancará a las20:30 horas, estará presentada por Dani Álvarez, quien realizará diversas entrevistas a figuras destacadas del motor, conectando el estreno del documental con los preparativos de una prueba que este año celebra sus históricas Bodas de Oro como parte del Campeonato del Mundo de Rallys (WRC).

Rally Islas Canarias-Rally de España. Imagen del portal web oficial de la prueba.

Despliegue completo de RTVC

La programación especial continuará el miércoles 22 de abril con la llegada del documental a la pequeña pantalla, cuyo estreno en Televisión Canaria está programado para las 23:10 horas. Una vez iniciada la competición, la cadena ofrecerá una cobertura detallada los días jueves 23 y viernes 24 de abril a partir de las 23:50 horas, emitiendo los resúmenes de las etapas en diferido.

Este despliegue se verá reforzado el jueves 23 de abril a partir de las 14:30 horas en los Deportes del Telenoticias 1 desde el Estadio de Gran Canaria, a cargo de Xaila Falcón. La cobertura especial del Rally Islas Canarias continuará el viernes por la mañana en el programa ‘BDC: El deporte en juego’, con Aarón Suárez, que emitirá su sección deportiva desde el Service Park a partir de las 10:00 horas, y culminará el domingo 26 de abril con la emisión en directo del programa ‘Todo Rally’ a las 09:00 horas para seguir el desenlace de la prueba.

Televisión Canaria reafirma su compromiso como servicio público al visibilizar un evento que traspasa lo deportivo para convertirse en parte de la historia compartida de la sociedad canaria. A través de este esfuerzo técnico y humano, la cadena autonómica garantiza que el deporte del motor en las Islas llegue a todos los hogares, cumpliendo con su labor de divulgación y promoción de nuestra identidad en el panorama internacional.