El apoyo de los padres impulsa el legado de las familias en ‘Noveleros’

El programa de Televisión Canaria realiza un recorrido por el corazón de las familias canarias este martes a las 22:30 horas

Este martes 21 de abril a partir de las 22:30 horas, vuelve a Televisión Canaria el programa ‘Noveleros‘ con varias historias en las que la figura de los padres es la protagonista. El programa, titulado «Mis padres son geniales», se adentra en la vida de personas que han convertido la herencia de sus progenitores en su mayor orgullo y motor de vida.

Ayoze y Azzay son hermanos y apasionados de la bola canaria, afición que heredó toda la familia gracias a sus padres. Sergio pasó su juventud en Lanzarote, donde este deporte era su principal entretenimiento y cuando conoció a Marta, el juego se transformó en una tradición compartida. Ahora padres e hijos compiten en la liga tinerfeña, convirtiendo cada entrenamiento en la oportunidad perfecta para pasar tiempo juntos y seguir disfrutando los unos de los otros.

Iballa y Cathaysa han respirado el amor por las tradiciones canarias desde la cuna. Sus padres siempre han sido un ejemplo y ellas han seguido sus mismos pasos. Ambas son profesoras de Educación Física y transmiten el arte del palo canario tal como lo aprendieron en casa. Además, comparten la pasión por la música, y disfrutan de cada ensayo de la parranda como si fuese un encuentro familiar.

Imágenes de las familias que intervienen en el episodio titulado «Mis padres son geniales».

Cuando a los 14 años Sarah le contó a sus padres que era una chica trans, ellos la apoyaron sin dudarlo. Gracias a ese respaldo, Sarah se ha convertido en la mujer que siempre quiso ser. Con su familia a su lado, hoy visitan Tenerife y continúan estrechando el vínculo a través de experiencias compartidas. Porque Sarah está orgullosa de poder seguir cumpliendo sueños y dando visibilidad a las personas trans.

La primera máquina de coser de Paola se la regaló su madre y fue entonces cuando descubrió su pasión por la moda. Con sus diseños ha vestido a celebridades como Nia y sus padres no podrían estar más orgullosos. Ella tiene claro que sin su ayuda y apoyo no podría haber cumplido su sueño y ahora, de regreso a La Palma, entre los ratos en casa y las jornadas en la finca, Paola sabe que su mayor logro es contar con la familia que la impulsó a soñar.

Con este episodio, Televisión Canaria vuelve a cumplir con su función de servicio público al visibilizar historias que fortalecen la identidad del archipiélago y ponen de relieve la importancia del núcleo familiar. La radiotelevisión autonómica mantiene así su compromiso con la divulgación de los valores de convivencia, respeto y tradición que definen a la sociedad canaria actual.