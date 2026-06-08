‘Noveleros’ nos descubre a los protagonistas de cuatro historias marcadas por convivir con el conflicto bélico

El espacio de Televisión Canaria muestra este martes, a las 22:30 horas, las experiencias de personas que a pesar de haber estado en contacto con la guerra y los conflictos internacionales, tiene un mismo deseo de vivir en paz

El programa ‘Noveleros‘ de Televisión Canaria nos descubre este martes 9 de junio, a las 22.30 horas, cuatro historias marcadas por la convivencia de sus protagonistas con la guerra y los conflictos internacionales en distintas esferas, unos con una inmersión directa en el frente bélico y otros como testigos de sus efectos devastadores, pero todos con un mismo deseo de alcanzar la convivencia en paz.

Los protagonistas de las cuatro historias se caracterizan por su empatía, compromiso y entrega. Todos ellos han vivido de cerca el dolor de la guerra, pero han convertido esas heridas en esperanza.

José tuvo claro desde niño que su destino estaba ligado a las Fuerzas Armadas. En cuanto tuvo la oportunidad, comenzó una intensa preparación para cumplir el sueño que lo acompañaba desde pequeño. Con solo 24 años vivió su primera misión internacional en Afganistán, una experiencia tan dura como transformadora que marcaría un antes y un después en su vida. Hoy, tras tres misiones en el extranjero, se siente profundamente orgulloso de haber formado parte de los “cascos azules”, trabajando en zonas de conflicto y llevando ayuda, seguridad y esperanza allí donde más se necesitaba.

Taisir creció entre dos mundos, el de su padre palestino y el de su madre canaria. Aunque ha construido su vida en Canarias, Palestina siempre ha estado presente en su corazón y en el de toda su familia. En casa, la cocina se convierte en un puente con sus raíces, donde los sabores y recetas tradicionales mantienen viva la conexión con la tierra de sus seres queridos. Entre esos fogones también hay espacio para el recuerdo y la reivindicación. Inspirado por las cometas que sobrevuelan Gaza como símbolo de resistencia y esperanza, hoy alza la suya con un mensaje de paz.

Hace 15 años, David Perdomo comenzó su carrera como periodista sin imaginar que el oficio de contar historias acabaría llevándolo al epicentro de algunos conflictos internacionales. En 2022 viajó hasta la frontera de Ucrania para cubrir la salida masiva de refugiados tras la invasión rusa y, tiempo después, fue corresponsal en Israel, viviendo muy de cerca el impacto humano de la guerra. Ambas experiencias le cambiaron para siempre y hoy le hacen defender, con más fuerza que nunca, la necesidad de mirar al otro desde la empatía y defender con convicción el mensaje de sí a la paz.

Dmytro e Iryna llegaron a Tenerife en 2008 desde Ucrania sin sospechar que, años después, dedicarían gran parte de su vida a ayudar a quienes huían de la guerra. Con los corazones divididos entre dos tierras, han vivido con dolor la evolución del conflicto, desde la ocupación de Crimea en 2014 hasta la invasión iniciada en 2022, que ha cambiado la vida de millones de personas. Hoy acogen a mujeres y niños refugiados, escuchan historias marcadas por el miedo y la pérdida, y trabajan cada día con el deseo firme de que quienes han tenido que escapar puedan volver a casa y que, algún día, Ucrania vuelva a vivir en paz.

José, Taisir, David, Dmytro e Iryna son los protagonistas de este episodio de ‘Noveleros’.

Con esta nueva entrega Televisión Canaria reafirma su compromiso de dar voz a nuestra identidad y a la riqueza cultural y solidaria que define al archipiélago.