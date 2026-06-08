La Radio Canaria aborda las historias de superación y resiliencia en ‘Siempre nos quedará París’

El espacio dirigido por Rosa Vidal emite el episodio «Brillar desde la oscuridad» este lunes a las 22:00 horas

El programa dirigido y presentado por Rosa Vidal ha sido nominado a los Premios Arkoiris en la categoría de «Programa de radio».

El programa de La Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París’ emitirá una nueva edición dedicada a analizar la capacidad humana de superación ante la adversidad este lunes 8 de junio a partir de las 22:00 horas. Dirigido y presentado por Rosa Vidal, la entrega titulada «Brillar desde la oscuridad» centrará su emisión de esta noche en las historias de personas que se reinventan tras sufrir situaciones complejas, transformando la incertidumbre en nuevos caminos de vida.

Para profundizar en estas temáticas, el programa contará en los estudios de la radio con la participación de la joven tinerfeña Amanda Negrín, un ejemplo de constancia y superación que compagina su labor profesional en el sector de la restauración —deleitando a los canarios con los populares bocadillos de su negocio familiar— con la exigente práctica de la apnea deportiva.

Imagen de Amanda Negrín en el fondo del mar durante una de sus experiencias realizando apnea.

Asimismo, visitará el espacio Manuel Herrador, doctor en Ciencias Sociales y periodista, para aportar su análisis sobre la resiliencia, la gestión emocional y el valor de compartir las experiencias personales como herramienta de apoyo para los oyentes.

Con esta propuesta de lunes noche, La Radio Canaria mantiene su apuesta por ofrecer contenidos que visibilizan la psicología del día a día y los aspectos sociales de la ciudadanía, consolidando una franja nocturna centrada en la radio de proximidad.

Nominación a los Premios Arkoiris

Esta nueva entrega coincide con la reciente nominación de “Siempre nos quedará París” en la V edición de los Premios Arkoiris, donde el espacio radiofónico de La Radio Canaria opta al galardón en la categoría de “Programa de Radio”.