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Rueda de prensa del Gobierno de Canarias tras el Consejo de Gobierno

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El portavoz del Gobierno de Canarias detalla las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno por el Ejecutivo en su reunión semanal en Presidencia

Sigue en directo la comparecencia del portavoz del Gobierno de Canarias desde Las Palmas de Gran Canaria, donde informa sobre los principales acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes.

La rueda de prensa, prevista para las 12:30 horas en la sede de Presidencia, abordará las decisiones más relevantes del Ejecutivo autonómico, así como posibles anuncios en materia económica, social y territorial.

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