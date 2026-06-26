Canarias celebra el Orgullo LGTBIQ+ 2026 con manifestaciones y numerosos actos

El Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ se celebra este domingo 28 de junio y diversas instituciones locales ya han preparado varios eventos

Canarias se suma este fin de semana a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se celebra el 28 de junio, con un calendario de actos impulsados tanto por organizaciones como instituciones gubernamentales y que combinarán cultura, ocio y reivindicación en distintos municipios del Archipiélago.

EFE/Alberto Valdés

Varios ayuntamientos de las islas capitalinas han anunciado durante esta semana los eventos que tendrán lugar con motivo de esta celebración. Por otro lado, diversas manifestaciones se celebrarán en ciudades de la comunidad autónoma para reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Eventos y manifestación en la capital grancanaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrará este fin de semana los actos centrales del Orgullo LGTBI+ 2026 con una programación abierta a toda la ciudadanía con varios espacios centrados en la música, actividades familiares y reivindicación en favor de la diversidad, la igualdad y el respeto.

La programación arrancará este viernes con ‘Orgullo al Ritmo’, una fiesta que tendrá lugar a partir de las 20:30 horas en la Plaza de Canarias. El evento, presentado por el comunicador Roberto Herrera, contará con la actuación de Mel Ömna DJ Set, actividades de animación y el espectáculo de la drag queen Grimassira Maeva, además de una zona de foodtrucks con diferentes propuestas gastronómicas.

Por otro lado, este sábado la actividad dará comienzo en la Plaza de España con Orgullo en Familia, una jornada dirigida a todos los públicos que se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00 horas. Esta programación incluirá castillos hinchables, talleres de manualidades, pintacaras, elaboración de chapas y abalorios, así como la actuación del payaso Rafaelillo.

En la capital grancanaria también tendrá lugar a las 19:00 horas de este sábado la Manifestación del Orgullo 2026, organizada por el Colectivo Gamá, que bajo el lema «Donde el aire es libre, el mar nos une, el Orgullo nos mueve”, partirá desde la avenida José Mesa y López y concluirá en el Parque de Santa Catalina.

Los actos concluirán con la Fiesta Final del Orgullo, que tendrá lugar en la Plaza de Canarias, de 22:00 a 00:30 horas. Las sesiones de DJ Carla Cias y DJ Jia Miles amenizarán la velada, y contará además con una zona de foodtrucks y espacios de convivencia para poner el broche final a la celebración en un ambiente festivo e inclusivo.

EFE/Laura Bautista

Tenerife se une al Orgullo LGTBIQ+

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad y junto al Ayuntamiento de La Orotava, celebrará este sábado una nueva edición de Festivalullo bajo el lema “Orgullo Diverso, Voces Compartidas”. La Plaza del V Centenario acogerá, de 20:00 a 01:30 horas, actuaciones musicales y artísticas con acceso gratuito hasta completar aforo.

El festival contará con servicio de interpretación en Lengua de Signos Española, foodtrucks y un Punto Arcoíris para ofrecer información, sensibilización, asesoramiento y acompañamiento ante posibles situaciones de agresión.

Además, las instituciones y colectivos participantes invitan a la ciudadanía a sumarse a la manifestación insular del Orgullo LGBTIQA+, que se celebrará por primera vez en La Orotava este domingo, con salida desde el Parque Cultural Doña Chana y final en la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto.

Imagen cedida por el colectivo ALTIHAY Fuerteventura

Manifestaciones en otras islas

Por otro lado, la Manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Fuerteventura se celebrará este domingo a las 11:00, partiendo desde la Playa de los Pozos en Puerto del Rosario hasta la fachada del Cabildo Insular de Fuerteventura, bajo el lema: “Fuerteventura contra el odio y la LGTBIFobia. A las calles con orgullo!”.

Mientras, en La Gomera, este viernes ha tenido lugar la lectura del Manifiesto del Orgullo de La Gomera 2026 que corrió a cargo de personas activistas del colectivo. Este momento central del acto ha buscado reivindicar la igualdad real y efectiva, la visibilidad, la convivencia y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género.