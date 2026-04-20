El extesorero habría encargado en 2013 a un interno de la prisión de Soto del Real que borrase unos archivos que tenía guardados en la nube

Luis Bárcenas, extesorero del PP, confirmó este lunes en la Audiencia Nacional que, cuando estaba en prisión preventiva por el caso Gürtel en 2013, encargó a un preso borrar audios «relacionados» con «M.R.», siglas que, según ha dicho, respondían al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Bárcenas confirma que encargó a un preso borrar audios «relacionados» con Rajoy. EFE

Este episodio ahora forma parte del juicio del caso Kitchen en el que ha declarado Bárcenas como testigo y ha calificado de «película» esta presunta trama parapolicial de espionaje orquestada en su contra para sustraerle documentación sensible para el PP y sus dirigentes relacionada con Gürtel y evitar así que llegase a manos del juez.

Instrucciones por escrito

A lo largo de su declaración, el también exsenador del PP ha ido confirmando las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, entre ellas el encargo que hizo en 2013 un interno de la prisión de Soto del Real para que, durante un permiso penitenciario, borrase unos archivos que tenía guardados en la nube.

Este le dio las instrucciones «por escrito» en una nota en la que le decía «lo que tenía que hacer una vez accediese a los audios relacionados, en este caso, con M.R., que era Mariano Rajoy», ha señalado Bárcenas.

El extesorero del PP, que logró en 2024 la libertad condicional tras años en prisión por el caso Gürtel, explicó que dio a ese preso las «claves de acceso» a la nube para que borrase el material.

Y aunque ha dicho que no es «el trazo» con el que escribe «habitualmente», reconoció como suya la letra que aparece en una nota manuscrita que ahora forma parte del caso Kitchen y en la que decía: «Álex hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden, no debe quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Un abrazo».

De la misma forma que reconoció al preso al que se lo encargó al serle exhibida su foto. «Tiene una cara inolvidable», apuntó.

Según el fiscal, los acusados —entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y parte de la cúpula policial— conocían el encargo y controlaron los movimientos del interno desde que contactó con Bárcenas.

Sin embargo, no consta que obtuvieran copia de los archivos ni que el preso completara la misión, ya que fue detenido durante el permiso en el que debía hacerlo.

EFE

Operación para desmontar el caso Gürtel

Bárcenas también ha relatado las dos visitas que recibió en prisión del abogado y exfiscal Ignacio Peláez, a quien vinculó con el exministro Federico Trillo.

Según sus declaraciones, Peláez le contó que «había determinada información» del caso Gürtel que «estaba manipulada», relacionada con las grabaciones que dieron origen al caso y que había «policías» que lo podían acreditar, entre los que figuraba precisamente uno de los acusados: el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El abogado, ya fallecido, le dijo que estaba hablando con otros imputados del caso y que si estaba dispuesto a «pagar una cantidad», esos policías podían demostrar la presunta manipulación de esas pruebas, y aunque no recordó cuál era esa cantidad, sí que sabe «que eran millones de euros, no menos de 6 millones ni más de 12».

Bárcenas le indicó que estaba dispuesto a pagar «la parte alícuota» que le correspondiese porque «tenía el máximo interés en ese tema».

Sin embargo, Peláez volvió a visitarle posteriormente con un documento que quería que firmase en el que Bárcenas tenía que reconocer que no habían hablado de nada y que había sido el extesorero quien quería hablar con él y no al revés. «No se lo firmo», señaló.