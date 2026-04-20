El ahora condenado ha admitido los hechos y ha pedido perdón a la familia de la víctima, un joven de 18 años

Foto de archivo de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria / EFE



La Audiencia de Las Palmas ha condenado este lunes a un joven acusado de haber asesinado a puñaladas a otro en el parque Arnao de Telde, en Gran Canaria, en mayo de 2024 tras admitir los hechos y pedir perdón a la familia de la víctima.

El presidente del tribunal, Pedro Herrera, ha dictado sentencia ‘in voce’, en la misma sala de la vista que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, ante el acuerdo al que han llegado la Fiscalía, que en un principio reclamaba 20 años de prisión, y la defensa del acusado.

El procesado, de origen marroquí y que tenía 18 años cuando cometió el asesinato, deberá indemnizar a los padres del fallecido, también natural de Marruecos, con 100.000 euros. Y una vez que cumpla las tres cuartas partes de la pena de prisión impuesta será expulsado de España. Con la prohibición de no poder entrar de nuevo hasta pasados 10 años, ha indicado el magistrado.

El acusado se encontraba residiendo de manera ilegal en España. El día de los hechos, el 31 de mayo, compró en un establecimiento cercano al parque un cuchillo de grandes dimensiones. Con ánimo de acabar con la vida del otro joven, también de 18 años, que se encontraba en el parque y al que había conocido en Lanzarote, isla a la que habían llegado en patera.

El procesado, tras comprar el cuchillo, el cual se escondió debajo de su ropa, donde ya llevaba otro que iba a utilizar con el mismo fin, se dirigió al parque Arnao, donde ya sabía que estaría la víctima.

Una vez allí, se dirigió hacia la víctima y, sin darle posibilidad de defensa, sacó de manera sorpresiva ambos cuchillos . Y, con uno en cada mano, comenzó a apuñalarle repetidas veces en el cuerpo, dirigiendo uno de ellos hacia el corazón.

Causa de la muerte

Esta puñalada se hundió 19 centímetros entre la cuarta y la quinta costilla. Le seccionó la arteria aorta, lo que le provocó un choque hipovolémico que le produjo la muerte antes de que llegaran los efectivos sanitarios. Tras el ataque, el acusado huyó del lugar «a la carrera». Si bien fue posteriormente detenido y lleva en prisión provisional desde el 3 de junio de 2024.

El acusado había llegado de Lanzarote tres días antes de los hechos. Vivía de okupa en Telde junto al fallecido y otros tres jóvenes, también marroquíes, que presenciaron el suceso, han indicado fuentes cercanas al caso. Al haber llegado a una conformidad no ha sido necesario constituir el tribunal del jurado que iba a juzgar el caso esta semana.