El incendio ha dejado dos heridos, uno de ellos grave, en el incendio de una vivienda de un edificio okupado, dentro del que se localizaron, según la policía, lo que parecían varios cócteles molotov

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras declararse este viernes un incendio en el interior de una vivienda en el municipio grancanario de Telde. En el interior de este edificio okupado, se localizaron, según la policía, lo que parecían varios cócteles molotov.

Un hombre herido grave en el incendio de una vivienda en Telde

Extinguido con rapidez

Las personas heridas son un hombre de 56 años de edad, que presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave. Lo trasladaron en ambulancia al Hospital Insular de la capital grancanaria. La otra herida es una mujer de la misma edad, con «problemas de salud» de carácter leve.

La llamada a la sala operativa del 112 llegó pasadas las 14:30 horas de este viernes. Alertaban de un fuego declarado en una vivienda de la calle Pedro de la Ascensión, en el casco de la ciudad.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el incendio había sido extinguido, por lo que se dedicaron a tareas para ventilar el inmueble. El personal sanitario valoró y asistió a los dos afectados, a los que trasladaron al centro hospitalario.

Tanto la Policía Nacional como agentes de la Policía Local de Telde aseguraron la zona y colaboraron con el resto de recursos desplegados, al tiempo que investigan lo que pudo haber ocurrido.