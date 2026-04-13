13.582 vehículos de Telde no tendrán que pagar el impuesto de circulación

El municipio grancanario de Telde ha anunciado que casi 15.660 vehículos no tendrán que pagar el impuesto de circulación en 2026

El Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, ha anunciado este lunes que los vehículos con 25 años de antigüedad o más están exentos del pago del impuesto de circulación en el municipio, un total de 13.582 en 2026.

Como ha destacado en una nota, los dueños de más de 13.582 vehículos se podrán beneficiar este 2026 de la gratuidad de esta bonificación.

Esta medida fue una de las primeras decisiones adoptadas por el actual gobierno municipal, oficializada en diciembre de 2023 tras culminar su tramitación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destaca que «esta simple acción» cumple con «el compromiso de este gobierno de aliviar la carga fiscal de nuestros ciudadanos, especialmente de aquellos que conservan vehículos antiguos».

La medida se aplica de oficio, sin que los propietarios hayan tenido que realizar gestión alguna ante Valora, entidad encargada de la recaudación de este y otros tributos municipales.

De este modo, ha detallado el Consistorio teldense, los recibos emitidos desde abril excluyen ya a los vehículos que superan los 25 años, mientras que el resto sigue el calendario habitual.

No obstante, el Ayuntamiento ha abierto un formulario para que cualquier ciudadano que haya recibido por error el cobro del impuesto lo reclame en las oficinas de Valora.

El plazo voluntario de pago se abrió el pasado 6 de abril y continuará así hasta el próximo 8 de junio, fecha límite también para corregir cualquier incidencia detectada.