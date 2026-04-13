Identifican a un hombre que tiraba los residuos de la reforma de su casa en barrancos de Telde

La Policía Local de Telde ha identificado al presunto autor de varios vertidos ilegales de residuos procedentes de la reforma de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Unidad de Medio Ambienta de la Policía Local de Telde localizan al autor de un vertido. Imagen: Ayuntamiento de Telde

La Unidad de Medio Ambiente (UMAT) de la Policía Local de Telde (Gran Canaria) ha identificado al presunto autor de varios vertidos ilegales de residuos procedentes de una vivienda en reforma en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos investigados corresponden a dos actuaciones distintas realizadas por la misma persona, según ha informado el Ayuntamiento de Telde en nota de prensa.

En concreto, el primero de los vertidos se produjo el 16 de marzo en el Barranco Real de Telde, mientras que el segundo ocurrió el 20 de marzo en el Barranco El Cabral, siendo en ambos casos residuos de obra, principalmente escombros y madera.

Ante estos vertidos, los agentes realizaron labores de inspección y seguimiento que les permitió vincular ambos vertidos con un mismo responsable, por lo que se procedió a su localización y a la tramitación de las correspondientes diligencias administrativas.

La Policía Local de Telde ha destacado especialmente la colaboración ciudadana, que «ha sido clave» para el esclarecimiento de los hechos, ya que la información facilitada por vecinos «ha permitido avanzar en la investigación y actuar con mayor rapidez».

La Unidad de Medio Ambiente ha subrayado que el vertido incontrolado de residuos constituye una infracción grave, pudiendo acarrear sanciones económicas importantes, además de suponer un grave perjuicio para el entorno natural.

Por ello, hace un llamamiento a la ciudadanía para que continúe colaborando en la protección del medio ambiente, utilizando los canales habilitados para comunicar este tipo de conductas.