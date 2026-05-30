El Dreamland Gran Canaria deja la ACB 31 años después

El Dreamland Gran Canaria pone punto y final a una temporada «catastrófica» que le llevará a jugar de nuevo en la Primera FEB y abandonar la ACB

Los jugadores del Gran Canaria al finalizar el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que Valencia Basket y Gran Canaria. Imagen EFE

El año deportivo del Dreamland Gran Canaria ha sido una catástrofe que ha terminado en descenso de categoría. Con sólo 10 victorias en la Liga Endesa, una eliminación temprana en el ‘top 16’ de la Liga de Campeones, fichajes sin impacto y una pérdida completa de identidad, garra y sistema de juego se puede resumir la temporada.

La idea de principio de temporada de Jaka Lakovic era jugar más rápido y dar “un plus físico”, pero los experimentos en las incorporaciones salieron fallidos y todo resultó en un Gran Canaria que no fue capaz de subir el ritmo de juego ni tener certezas competitivas o anotadoras.

Tanto es así, que el conjunto claretiano concluye su periplo en la Liga Endesa con la media de puntuación más baja de todo el campeonato, con apenas 81,29 puntos por encuentro, y muriendo con un recurso al que trató de aferrarse desesperadamente y que también le fue esquivo, el triple, donde el Granca figura como el decimoquinto de la Liga Endesa con tan solo un 33,2 por ciento.

El Gran Canaria Arena dejo de ser un fortín

La pérdida de fortaleza en el Gran Canaria Arena también ha pasado factura al equipo presidido por Sitapha Savané, que apenas consiguió sumar cinco de diecisiete victorias en un recinto que solía ser un fortín y que ha sucumbido al año más oscuro de la historia del Dreamland Gran Canaria.

De poco alivio sirvió el cambio de competición europea, ya que el desembarco en la Liga de Campeones de Baloncesto de la FIBA (BCL) ilusionó en la primera fase pero acabó convirtiéndose en todo un fiasco, ejemplificado en la última derrota en casa ante el ERA Nymburk checo (82-92). A partir de ahí, todo fue cuesta abajo, enganchando hasta ocho derrotas seguidas en la ACB.

Desafección en la afición

Una temporada que ha generado una tremenda desafección de la marea amarilla con el conjunto amarillo, que no ha dudado en pedir en más de una ocasión la salida del director deportivo, Willy Villar, y del presidente amarillo, Sitapha Savané, ambos con contrato hasta 2027. Mientras tanto, cada vez menos gente en las gradas…

Otro de los puntos delicados de la temporada fueron, sin duda, los atrasos en los pagos de su principal patrocinador, Dreamland, a pesar de que la directiva del club aseveraba que dicha tesitura no afectó en el plano deportivo. Aún así, se generaron numerosas noticias al respecto e incluso fricciones entre administraciones, al recordarse en mitad del proceso presuntas ayudas económicas pendientes.

Tampoco ayudó el bajón de nivel drástico de pesos pesados de la plantilla como el capitán Andrew Albicy, gran decepción del año, Mike Tobey o el irregular Nico Brussino, que se unió al error en los fichajes de Kur Kuath, Louis Labeyrie, Eric Vila o Brandon Jefferson, insuficientes para competir en la Liga Endesa.

Destitución de Lakovic

Ante tal panorámica, al directiva realizó varios movimientos mediáticos para frenar la incertidumbre y la preocupación, ratificando a Lakovic y Willy García como activos fundamentales. Pero fue un espejismo ya que, con la derrota ante el San Pablo Burgos (95-109) en casa y, para más inri, con un extécnico amarillo en el banquillo rival como Porfi Fisac, terminó desembocando en la destitución del estratega esloveno.

Sin embargo, el desaguisado de la plantilla continuó. El Gran Canaria tuvo que fichar a la desesperada a Chimezie Metu, Kassius Robertson y a Brandon Jefferson para generar un electroshock que tampoco ha terminado de llegar con el argentino Néstor García en el banquillo y ha abocado a los claretianos a Primera FEB.

Al final todo se decidió en un cara cruz. En Valencia se rozó el ridículo (105-81) y todo quedaba en manos del Breogán-Zaragoza.

Parecía que los gallegos obrarían el milagro tras ir ganando durante todo el encuentro, hasta que un triple sobre la bocina de Spissu dio la permanencia al Zaragoza y puso sobre la palestra todos los pecados deportivos del Gran Canaria en una campaña para olvidar. Y todo eso después de 31 temporadas en la élite nacional.

El Gran Canaria pide perdón

El Dreamland Gran Canaria ha emitido un comunicado tras consumarse su descenso a Primera FEB para pedir perdón a la afición por no haber estado «a la altura de lo que representa este club», un histórico que abandona la máxima categoría del baloncesto español tras 31 años en Liga Endesa.

Tras certificarse un descenso «muy doloroso» para la entidad, desde el club grancanario han asumido la «responsabilidad» después de que «muchas de las decisiones tomadas hayan salido mal», por lo que «desde hoy mismo» presentan el «compromiso inquebrantable de iniciar el camino que nos lleve a devolver a este equipo donde merece estar».

«Sabemos perfectamente lo que esto significa para ustedes. Entendemos el enfado, el dolor y la frustración de quienes han estado cada fin de semana en el Gran Canaria Arena, de quienes han acompañado al equipo dentro y fuera de la isla y de todas las personas que sienten este escudo como parte de su vida», reza el comunicado publicado en las redes sociales del club.

Desde el CB Gran Canaria afirman que son «conscientes» de que detrás de cada abonado y abonada «hay mucho más que una persona que ocupa una butaca», sino que son «ilusión, pasión, recuerdos y un sentimiento de pertenencia que trasciende cualquier resultado deportivo»: «Por eso este golpe nos duele tanto. Hoy toca asumir el dolor, aprender de lo sucedido y empezar a reconstruir».

En el comunicado, la entidad claretiana ha informado de que este próximo lunes tendrá lugar una comparecencia pública ante los medios de comunicación.

«Gracias por estar siempre, Marea Amarilla. En los días buenos y, sobre todo, en los más difíciles. Volveremos a levantarnos. Vamos, Granca», concluye el escrito amarillo.

Reacciones al descenso

El descenso del Dreamland Gran Canaria a Primera FEB ha provocado una oleada de mensajes de en el deporte y las instituciones de la isla.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, principal sostén histórico del proyecto, ya se habían producido mensajes de respaldo durante las semanas previas a la lucha por la permanencia. El presidente insular, Antonio Morales, había apelado a la unidad de la afición y defendido el valor social y deportivo del club, recordando que el Cabildo ha sido clave para garantizar la continuidad del proyecto durante años.

La noticia ha generado numerosas muestras de solidaridad entre aficionados y entidades deportivas de la isla. En redes sociales se han multiplicado los mensajes recordando que el Granca ha sido uno de los grandes embajadores deportivos de Gran Canaria, con participaciones europeas y la conquista de la EuroCup.

También se han compartido mensajes de ánimo vinculando la situación actual con otros momentos difíciles superados por el deporte grancanario, especialmente por la UD Las Palmas, que en distintas etapas de su historia también atravesó descensos y crisis antes de regresar al primer plano nacional.

Sentimiento entre la afición

La reacción predominante entre los seguidores ha sido una mezcla de tristeza, enfado y preocupación por la gestión deportiva de la temporada. También ha resaltado la pérdida de conexión entre equipo y grada, los problemas deportivos acumulados durante el curso y la sensación de que el descenso se venía gestando desde hace meses.

El club cerró la temporada con solo 10 victorias, una de las peores campañas de su historia reciente, y el descenso quedó sellado de forma dramática por el triple sobre la bocina de Marco Spissu que salvó al Casademont Zaragoza.

En Gran Canaria, el mensaje que más se repite desde anoche es uno: apoyar al Granca para intentar que el paso por Primera FEB sea lo más corto posible.