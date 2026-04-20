En Guatemala, la Autoridad Portuaria de Las Palmas expone su estrategia de transición energética y adaptación climática ante más de 150 responsables internacionales en un foro impulsado por la UNCTAD

La Autoridad Portuaria de Las Palmas presenta en Guatemala su modelo de resiliencia frente al cambio climático. Autoridad Portuaria de Las Palmas

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha presentado en Guatemala su modelo de gestión frente al cambio climático durante la Conferencia Internacional sobre la Transición Energética y la Transformación Digital en los Puertos, celebrada en Antigua Guatemala.

El encuentro reunió a más de 150 representantes portuarios de América Latina para abordar los retos energéticos, logísticos y digitales del sector. La presidenta del organismo, Beatriz Calzada, defendió que los puertos “ya no son solo infraestructuras logísticas, sino sistemas críticos frente al cambio climático”.

Durante su intervención, Calzada destacó que más del 80% del comercio mundial depende del sistema portuario, lo que convierte el impacto climático en un riesgo global que afecta tanto a infraestructuras como a operaciones.

El puerto como referente de sostenibilidad

En este sentido, subrayó la necesidad de integrar la adaptación climática en la toma de decisiones y en la planificación de inversiones, especialmente en enclaves estratégicos como el Puerto de Las Palmas, cuya condición insular y papel como nodo atlántico refuerzan su relevancia para la conectividad entre Europa, África y América.

La estrategia del organismo para el periodo 2026-2030 incluye la descarbonización, la eficiencia energética y el impulso de nuevas fuentes como el hidrógeno verde.

El director, Francisco Trujillo, detalló iniciativas como la electrificación de muelles mediante sistemas OPS, el desarrollo de energías renovables marinas y proyectos innovadores que buscan reducir la huella de carbono sin comprometer la competitividad. Todo ello, en una hoja de ruta que apuesta por convertir el puerto en un referente de sostenibilidad y resiliencia en el ámbito internacional.