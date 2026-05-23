La programación arrancará este sábado, a las 19:00 horas, con la celebración de la misa y posterior procesión de María Auxiliadora por las calles de El Toscal

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del distrito Centro-Ifara, colabora este fin de semana en los actos organizados con motivo de las fiestas en honor a María Auxiliadora, que tendrán como principales citas la recuperación de la histórica procesión de la Virgen de El Toscal, este sábado 23 de mayo, y la jornada festiva y vecinal prevista para el domingo 24 en la plaza Duggi.

Imagen cedida.

La programación arrancará este sábado, a las 19:00 horas, con la celebración de la misa y posterior procesión de María Auxiliadora, una cita especialmente emotiva ya que la imagen volverá a recorrer las calles del barrio después de 52 años sin salir en procesión. El itinerario discurrirá por las calles San Juan Bautista, San Martín, Santiago, San Isidro, La Rosa y Hogar Escuela, recuperando así una tradición profundamente arraigada en la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos y antiguas alumnas del Hogar Escuela María Auxiliadora.

Tradiciones populares

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la recuperación de esta procesión supone mucho más que volver a sacar una imagen a la calle; significa recuperar parte de la historia sentimental y emocional de El Toscal y de muchas familias de Santa Cruz”. El regidor añadió que, “después de más de medio siglo, esta cita permitirá reencontrarse con una tradición que forma parte de la identidad del barrio y que sigue muy viva en el recuerdo y en el corazón de muchísimas personas”.

Bermúdez señaló además que “Santa Cruz es una ciudad que valora profundamente sus tradiciones populares, religiosas y culturales, porque representan espacios de convivencia y unión vecinal que fortalecen el sentimiento de pertenencia a nuestros barrios”.

Comunidad educativa

Por su parte, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, puso en valor “el enorme trabajo y la implicación de la comunidad educativa salesiana, de las antiguas alumnas y de los vecinos para hacer posible este momento tan esperado”. Dávila indicó que “la vuelta de María Auxiliadora a las calles de El Toscal será, sin duda, uno de los momentos más emotivos de estas fiestas y un acontecimiento muy especial para muchas generaciones vinculadas al colegio y al barrio”.

La concejala añadió que “desde el distrito seguimos apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyen a mantener vivas las tradiciones y a dinamizar la vida social y cultural de nuestros barrios, especialmente cuando nacen del propio tejido vecinal”.

Convivencia vecinal

Los actos continuarán el domingo 24 de mayo con una gran jornada festiva en la plaza Duggi, entre las 11:00 y las 17:00 horas, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La programación reunirá actividades infantiles, actuaciones musicales, gastronomía y exhibiciones culturales y deportivas en un ambiente pensado para el disfrute de las familias y la convivencia vecinal.

Durante toda la jornada actuarán la Big Band Jazz Tamos, el grupo de bailes urbanos Sugar Fresh y la Asociación Comunitarios de Filipinos con la tradicional danza “Tinikling”, además de exhibiciones a cargo de Kynning Dojang y actuaciones de magia con el Mago Dragster. También se ofrecerá una paella popular y se rendirá homenaje a Juan Santamaría por su compromiso y vinculación histórica con el barrio de Duggi.

La jornada concluirá a las 19:30 horas con la celebración de la misa en la iglesia María Auxiliadora y la posterior procesión, poniendo el broche final a un fin de semana marcado por la recuperación de las tradiciones, la convivencia vecinal y el arraigo popular en torno a una de las advocaciones más queridas de la ciudad.