La capital tinerfeña celebra numerosos actos litúrgicos y procesiones esta Semana Santa

Procesiones de Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife.

Esta Semana Santa el calendario de celebraciones litúrgicas y procesiones en Santa Cruz de Tenerife incluye algunas de las procesiones más representativas de la tradición santacrucera. Entre ellas la procesión del Señor de la Humildad y Paciencia; la procesión del Señor de Santa Cruz; la procesión del Encuentro, una de las más emblemáticas del centro histórico; la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo y la procesión de Nuestra Señora de las Angustias, que cada año congrega a numerosos fieles y visitantes.

Uno de los momentos más singulares de la Semana Santa capitalina volverá a vivirse en el barrio de El Toscal, donde los vecinos elaborarán las tradicionales alfombras en la calle Señor de las Tribulaciones. Una manifestación popular que forma parte del patrimonio cultural y religioso de la ciudad y que cada año reúne a numerosos participantes y visitantes.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha destacado el valor de estas celebraciones como parte del patrimonio cultural de la capital. “La Semana Santa forma parte de la identidad histórica y cultural de Santa Cruz y constituye una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan compartir nuestras tradiciones y conocer el patrimonio religioso y artístico de la ciudad”, señaló. Añadió que “desde el Ayuntamiento seguimos colaborando con parroquias, hermandades y colectivos ciudadanos para que estas celebraciones se desarrollen con la participación y el respeto que merecen”.

Martes 31

Este Martes Santo, a las 20:15 horas saldrá, desde la parroquia de San Francisco de Asís, la procesión del Señor de las Tribulaciones, por Villalba Hervás, Suárez Guerra, Puerto Escondido, San Clemente, Santiago, San Francisco Javier, San Miguel, Señor de las Tribulaciones, La Rosa y San Francisco Javier. En Villalva Hervás se eliminan, desde las 19:00 horas, los estacionamientos entre Valentín Sanz y San Francisco, mientras que en la San Francisco Javier se eliminan los situados en el tramo entre las calles San Francisco y La Rosa.

Este mismo día, un poco antes, a las 18:30 horas, en la parroquia de San Andrés Apóstol, en San Andrés, procesión del Señor Atado a la Columna, desde la plaza de la Iglesia (Las Adelfas), por San José, Balandro, avenida Pedro Schwartz, plaza Concejal Antonio Cova Domínguez, Carretera San Andrés (Taganana TF-12), avda. Marítima San Andrés, El Dique, El Carmen, San Andrés, La Arena, Avelino Delgado y plaza de la Iglesia en Las Adelfas, prohibiéndose el estacionamiento en el recorrido.

Miércoles, 1 de abril

El Miércoles Santo, día 1 de abril, desde las 19:00 horas, en la ermita de la Candelaria (La Salud), con la procesión del Nazareno, por Camino de la Ermita, Guanichemar, Guanche Zebenzuí, Hero, avenida de Venezuela y Princesa Guacimara hasta la parroquia de Nuestra Señora de La Salud, con prohibición de estacionamiento en calle Camino de la Ermita, entre la ermita y la AAVV, y en las calles Guanichemar y Guanche Zebenzuí.

A las 20:15 horas de ese día, procesión del Encuentro, con salida desde la Parroquia Matriz de La Concepción del paso de Jesús Nazareno y desde la parroquia de San Francisco de Asís del paso de la Santísima Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, con recorrido por del Nazareno por Santo Domingo, Cruz Verde, Castillo, Valentín Sanz y plaza del Príncipe, y de la Santísima Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, desde la plaza de San Francisco, San Francisco, Ruiz de Padrón, San Juan Bautista, Emilio Calzadilla, Valentín Sanz y plaza del Príncipe.

Se prohibirá aparcar en Cruz Verde, entre Santo Domingo e Imeldo Serís, así como en Villalba Hervás, en el tramo entre Valentín Sanz y San Francisco, y en Emilio Calzadilla, entre Suárez Guerra y San Francisco.

Jueves 2 de abril

El Jueves Santo, a las 19:15 horas, procesión Magna desde la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves (Taganana), eliminándose los estacionamientos en el Camino de La Cuestilla. Y a las 21:00 horas, desde la parroquia Matriz de la Concepción, se iniciará la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza Macarena, por Santo Domingo, Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez, plaza de España, La Marina, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde y Santo Domingo, con prohibición de estacionamiento en General Gutiérrez, La Marina, Villalba Hervás y Cruz Verde.

Viernes 3 de abril

El Viernes Santo, a las 05:00 horas, en la parroquia de San Andrés, procesión del Crucificado y La Dolorosa, con reserva de estacionamientos desde las 00:00 horas en las calles Avelino Delgado, La Arena, La Cruz y en calle Guillén. A las 07:00 horas, desde la parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Valleseco), Vía Crucis por Juan Silvestre, Valleseco, Ntra. Sra. del Carmen, Virgen del Valle, Ébano, Felipa y Subida La Cardonera. A la misma hora, en la parroquia Ntra. Sra. de Las Nieves (Taganana), Vía Crucis, por plaza Las Nieves, Cruz de Limera, Caserío de San Antonio, El Calvario, Caserío de San Antonio, Cruz de Limera y plaza Las Nieves.

Media hora más tarde, a las 07:30 horas, desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), Vía Crucis desde la plaza San José, por Zarzamora, Capuchina y hasta El Calvario. En Zarzamora se eliminan desde las 05:30 horas los estacionamientos en el lateral de la plaza, desde el quiosco a la iglesia.

A las 10:00 horas, Vía Crucis con el Cristo de la Paz desde la parroquia María Auxiliadora, recorriendo General Serrano, Benavides, Porlier, Álvarez de Lugo y General Serrano, eliminándose los estacionamientos en esta última calle rebasado el reservado de la parroquia en unos 15 metros. A la misma hora, desde la parroquia de Ntra. Sra. de La Salud, Vía Crucis con el Nazareno hasta la ermita de la Candelaria, por Princesa Guacimara, Hero, Mencey Ventor, Enrique de Anaga, Princesa Dácil, Princesa Guayarmina y Camino de la Ermita, con prohibición de aparcar, desde las 00:00 horas.

A las 10:30 horas, desde la parroquia San Francisco de Asís, tendrá Vía Crucis, con el Movimiento Comunión y Liberación, por Villalba Hervás, El Pilar, Méndez Núñez, parque García Sanabria, Numancia, Rambla Central, avda. 25 de Julio y plaza de Los Patos. Y a las 12:00 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, procesión de la Virgen de las Angustias, por El Pilar, Suárez Guerra, Emilio Calzadilla, San Francisco, Castillo, Valentín Sanz y El Pilar, prohibiéndose aparcar en El Pilar, Suárez Guerra, Emilio Calzadilla.

Santo Entierro

A las 22:00 horas tendrá lugar la procesión del Santo Entierro en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves (Taganana), que recorrerá la plaza de las Nieves, Canónigo Juan Negrín, Los Artesanos y plaza de Las Nieves, eliminándose el estacionamiento en el Camino La Cuestilla, y a las 23:00 horas tendrá lugar la procesión del Retiro con la Santísima Virgen de la Soledad, desde la parroquia San Francisco de Asís por Villalba Hervás, plaza de San Francisco, Ruiz de Padrín y Valentín Sanz para volver a Villalba Hervás, donde se eliminará los estacionamiento entre Valentín Sanz y San Francisco.

Domingo 5 de abril

Los actos del Domingo de Resurrección, el día 5 de abril, se iniciarán con la procesión con Jesús Sacramentado desde la Parroquia de Santiago Apóstol. Por calle Arona, Granadilla, Buenavista, Río Llobregat, Garachico, Tacoronte, plaza Concha Castro, Adeje, Garachico y Arona, prohibiéndose estacionar en la calle Río Llobregat entre Garachico y Buenavista.

A las 12:15 horas, en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Taganana), procesión del Resucitado por plaza Las Nieves, Canónigo Juan Negrín y Los Artesanos. Se eliminará los estacionamientos en Camino La Cuestilla. Finalmente, a las 13:00 horas, la procesión del Resucitado, con el Santísimo Sacramento, recorrerá Villalba Hervás, San Francisco, plaza de la Candelaria (Bendición del Mar), Castillo, Valentín Sanz, plaza del Príncipe (Bendición de la Ciudad y los Campos).