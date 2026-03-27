El Ayuntamiento activa desde este domingo cortes de circulación en calles y prohibiciones temporales de aparcamiento, al tiempo que detalla modificaciones en el servicio municipal del transporte público

Procesión de Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizará, a partir de este domingo, cambios en el tráfico y en la reserva de estacionamientos con motivo de la celebración de las diferentes actos de la Semana Santa. Modificaciones que afectarán principalmente al centro de la ciudad y conllevarán cierre de calles, que se irán reabriendo a medida que pasen las procesiones, por lo que “se recomienda el uso del transporte público, más cómodo y sostenible para los desplazamientos en el municipio”, detalla el alcalde, José Manuel Bermúdez.

Las procesiones del Domingo de Ramos, el 29 de marzo, lleva aparejada, desde las 09:30 horas, desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), cuando tiene lugar la Bendición y Procesión de Ramos, la supresión de los estacionamientos de la calle Zarzamora, en el lateral de la plaza, entre el quiosco y la iglesia. Mientras que, en La Salud, desde esta misma hora, habrá restricciones en los aledaños a la parroquia San Gerardo, y a las 09:45 horas, en la parroquia de Santiago Apóstol, y en la plaza María Dolores Santana León “Mamá Loli”, para a las 12:15 horas.

Actos en distritos

En el distrito Centro-Ifara, a las 11:00 horas, en la parroquia de San José, tendrá lugar la Bendición de Ramos en la plaza Teodoro Ríos y procesión con El Señor de la Burrita, afectando a las Elías Ramos González, Carlos J.R. Hamilton, plazoleta Doctor Pablo Abril, Rambla de Santa Cruz (zona peatonal), Méndez Núñez y regreso a la iglesia parroquial. Y a las 11:30 horas, desde la parroquia Matriz de la Concepción, procesión de Ramos con el Cristo Predicador, con afectación a las calles Santo Domingo, Calzada de La Noria, Antonio Domínguez Alfonso (La Noria).

Y a la misma hora, desde la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar, en la plaza de Los Patos, Viera y Clavijo, Méndez Núñez, San Clemente, El Pilar e iglesia parroquial. En ese mismo momento, en Anaga, desde la parroquia Ntra. Sra. de Las Nieves (Taganana), tendrá lugar la citada procesión, por las calles Canónigo Juan Negrín, plaza Las Nieves y camino La Cuestilla.

A las 12:00, desde la parroquia María Auxiliadora procesión de Ramos desde la plaza de Duggi, Ramón y Cajal, Benavides, General Serrano y regreso a la parroquia. A esa misma hora, en la iglesia San Francisco de Asís, con la procesión de Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, por Villalba Hervás, San Francisco, Ruiz de Padrón, Valentín Sanz, Villalba Hervás, San Francisco y retorno, con eliminación de estacionamiento en Villalba Hervás en sentido hacia la calle La Marina, entre Valentín Sanz y San Francisco. Ya las 20:30 horas procesión del Cristo de la Buena Muerte, en Vilalba Hervás, San Francisco, Castillo y Valentín Sanz.

Lunes 30

El Lunes Santo, a las 20:15 horas, desde la parroquia Matriz de la Concepción, procesión del Señor de la Humildad y la Paciencia, por Santo Domingo, Cruz Verde, Castillo, Valentín Sanz y Villalba Hervás, para incorporarse a la procesión del Señor de la Oración en el Huerto, por Valentín Sanz, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde y Santo Domingo hasta la parroquia de La Concepción, sin estacionamientos en Villalba Hervás del margen derecho hacia la calle La Marina entre Valentín Sanz y San Francisco desde las 19:00 horas.

Y a las 20:30 horas, procesión del Señor de la Oración en el Huerto por Villalba Hervás, San Francisco, Castillo, Valentín Sanz y Villalba Hervás, con prohibición de estacionamiento en Villalba Hervás, entre Valentín Sanz y San Francisco, y en la calle Cruz Verde, entre las calles Santo Domingo e Imeldo Serís.

Martes 31

El Martes Santo, a las 20:15 horas saldrá, desde la parroquia de San Francisco de Asís, la procesión del Señor de las Tribulaciones, por Villalba Hervás, Suárez Guerra, Puerto Escondido, San Clemente, Santiago, San Francisco Javier, San Miguel, Señor de las Tribulaciones, La Rosa y San Francisco Javier. En Villalva Hervás se eliminan, desde las 19:00 horas, los estacionamientos entre Valentín Sanz y San Francisco, mientras que en la San Francisco Javier se eliminan los situados en el tramo entre las calles San Francisco y La Rosa.

Este mismo día, un poco antes, a las 18:30 horas, en la parroquia de San Andrés Apóstol, en San Andrés, procesión del Señor Atado a la Columna, desde la plaza de la Iglesia (Las Adelfas), por San José, Balandro, avenida Pedro Schwartz, plaza Concejal Antonio Cova Domínguez, Carretera San Andrés (Taganana TF-12), avda. Marítima San Andrés, El Dique, El Carmen, San Andrés, La Arena, Avelino Delgado y plaza de la Iglesia en Las Adelfas, prohibiéndose el estacionamiento en el recorrido.

Miércoles, 1 de abril

El Miércoles Santo, día 1 de abril, desde las 19:00 horas, en la ermita de la Candelaria (La Salud), con la procesión del Nazareno, por Camino de la Ermita, Guanichemar, Guanche Zebenzuí, Hero, avenida de Venezuela y Princesa Guacimara hasta la parroquia de Nuestra Señora de La Salud, con prohibición de estacionamiento en calle Camino de la Ermita, entre la ermita y la AAVV, y en las calles Guanichemar y Guanche Zebenzuí.

A las 20:15 horas de ese día, procesión del Encuentro, con salida desde la Parroquia Matriz de La Concepción del paso de Jesús Nazareno y desde la parroquia de San Francisco de Asís del paso de la Santísima Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, con recorrido por del Nazareno por Santo Domingo, Cruz Verde, Castillo, Valentín Sanz y plaza del Príncipe, y de la Santísima Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, desde la plaza de San Francisco, San Francisco, Ruiz de Padrón, San Juan Bautista, Emilio Calzadilla, Valentín Sanz y plaza del Príncipe.

Se prohibirá aparcar en Cruz Verde, entre Santo Domingo e Imeldo Serís, así como en Villalba Hervás, en el tramo entre Valentín Sanz y San Francisco, y en Emilio Calzadilla, entre Suárez Guerra y San Francisco.

Jueves 2

El Jueves Santo, a las 19:15 horas, procesión Magna desde la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves (Taganana), eliminándose los estacionamientos en el Camino de La Cuestilla. Y a las 21:00 horas, desde la parroquia Matriz de la Concepción, se iniciará la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza Macarena, por Santo Domingo, Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez, plaza de España, La Marina, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde y Santo Domingo, con prohibición de estacionamiento en General Gutiérrez, La Marina, Villalba Hervás y Cruz Verde.

Viernes 3

El Viernes Santo, a las 05:00 horas, en la parroquia de San Andrés, procesión del Crucificado y La Dolorosa, con reserva de estacionamientos desde las 00:00 horas en las calles Avelino Delgado, La Arena, La Cruz y en calle Guillén. A las 07:00 horas, desde la parroquia Ntra. Sra. del Carmen (Valleseco), Vía Crucis por Juan Silvestre, Valleseco, Ntra. Sra. del Carmen, Virgen del Valle, Ébano, Felipa y Subida La Cardonera. A la misma hora, en la parroquia Ntra. Sra. de Las Nieves (Taganana), Vía Crucis, por plaza Las Nieves, Cruz de Limera, Caserío de San Antonio, El Calvario, Caserío de San Antonio, Cruz de Limera y plaza Las Nieves.

Media hora más tarde, a las 07:30 horas, desde la parroquia Ntra. Sra. del Rosario (El Tablero), Vía Crucis desde la plaza San José, por Zarzamora, Capuchina y hasta El Calvario. En Zarzamora se eliminan desde las 05:30 horas los estacionamientos en el lateral de la plaza, desde el quiosco a la iglesia.

A las 10:00 horas, Vía Crucis con el Cristo de la Paz desde la parroquia María Auxiliadora, recorriendo General Serrano, Benavides, Porlier, Álvarez de Lugo y General Serrano, eliminándose los estacionamientos en esta última calle rebasado el reservado de la parroquia en unos 15 metros. A la misma hora, desde la parroquia de Ntra. Sra. de La Salud, Vía Crucis con el Nazareno hasta la ermita de la Candelaria, por Princesa Guacimara, Hero, Mencey Ventor, Enrique de Anaga, Princesa Dácil, Princesa Guayarmina y Camino de la Ermita, con prohibición de aparcar, desde las 00:00 horas.

A las 10:30 horas, desde la parroquia San Francisco de Asís, tendrá Vía Crucis, con el Movimiento Comunión y Liberación, por Villalba Hervás, El Pilar, Méndez Núñez, parque García Sanabria, Numancia, Rambla Central, avda. 25 de Julio y plaza de Los Patos. Y a las 12:00 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, procesión de la Virgen de las Angustias, por El Pilar, Suárez Guerra, Emilio Calzadilla, San Francisco, Castillo, Valentín Sanz y El Pilar, prohibiéndose aparcar en El Pilar, Suárez Guerra, Emilio Calzadilla.

Santo Entierro

A las 22:00 horas tendrá lugar la procesión del Santo Entierro en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves (Taganana), que recorrerá la plaza de las Nieves, Canónigo Juan Negrín, Los Artesanos y plaza de Las Nieves, eliminándose el estacionamiento en el Camino La Cuestilla, y a las 23:00 horas tendrá lugar la procesión del Retiro con la Santísima Virgen de la Soledad, desde la parroquia San Francisco de Asís por Villalba Hervás, plaza de San Francisco, Ruiz de Padrín y Valentín Sanz para volver a Villalba Hervás, donde se eliminará los estacionamiento entre Valentín Sanz y San Francisco.

Domingo 5

Los actos del Domingo de Resurrección, el día 5 de abril, se iniciarán con la procesión con Jesús Sacramentado desde la Parroquia de Santiago Apóstol. Por calle Arona, Granadilla, Buenavista, Río Llobregat, Garachico, Tacoronte, plaza Concha Castro, Adeje, Garachico y Arona, prohibiéndose estacionar en la calle Río Llobregat entre Garachico y Buenavista.

A las 12:15 horas, en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Taganana), procesión del Resucitado por plaza Las Nieves, Canónigo Juan Negrín y Los Artesanos, eliminándose los estacionamientos en Camino La Cuestilla. Finalmente, a las 13:00 horas, la procesión del Resucitado, con el Santísimo Sacramento, recorrerá Villalba Hervás, San Francisco, plaza de la Candelaria (Bendición del Mar), Castillo, Valentín Sanz, plaza del Príncipe (Bendición de la Ciudad y los Campos), restringiéndose los estacionamientos en Villalba Hervás entre Valentín Sanz y San Francisco.

Refuerzos y desvíos del transporte urbano y Metrotenerife

Con motivo de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Titsa, refuerza el transporte urbano con la activación de forma gratuita, el fin de semana del 28 y 29 de marzo y los días festivos de Semana Santa (2, 3, 4, y 5 de abril), la ruta 948 que une Azanos, playa de Almáciga y Benijos.

La línea 910, que une el Intercambiador con la playa de Las Teresitas, prestará servicios desde el 28 de marzo al 5 de abril con salidas cada 10 minutos. Además, la ruta 945 (Intercambiador Santa Cruz de Tenerife-Igueste de San Andrés) incrementa las plazas disponibles en los horarios habituales. La 946 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Almáciga) se reforzará acorde a la demanda entre las 07:15 y 21:30 horas.

Por otro lado, a partir del próximo domingo y hasta el 5 de abril se producirán retenciones y cortes puntuales en las líneas 232, 238, 901, 902, 904, 905, 906, 911, 912, 914, 917, 919, 920 y 933 como consecuencia de los actos de Semana Santa, que se subsanarán una vez pasen las procesiones.

Tranvía de Tenerife

Desde Metrotenerife se informa de que está previsto que la Línea 1 del tranvía opere esta Semana Santa de forma continua desde la mañana del miércoles, 1 de abril, hasta la medianoche del domingo, 5 de abril. El objetivo es facilitar la movilidad de ciudadanos y visitantes en este periodo festivo. En ese sentido, las frecuencias de los tranvías para el Jueves (día 2) y Viernes Santo (día 3) serán de 12, 15 y 20 minutos durante gran parte de estas jornadas.

Asimismo, desde este lunes, 30 de marzo, al miércoles, 1 de abril, los tranvías circularán durante la jornada con frecuencias entre 6 y 7 minutos. Cabe recordar que la celebración de procesiones en el casco urbano de Santa Cruz conllevará interrupciones puntuales en el servicio de la Línea 1. Estos cortes de servicio se llevarán a cabo de manera coordinada con la Policía Local