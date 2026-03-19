La capital tinerfeña acogerá un extenso calendario de celebraciones religiosas que reflejan su identidad histórica y cultural

La Semana Santa de Santa Cruz reforzará su valor como patrimonio de la ciudad.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ultima los preparativos para la celebración de la Semana Santa 2026 con un programa de actos religiosos y culturales que se desarrollará a lo largo de la semana en distintos puntos del municipio. Contará con la participación de parroquias, hermandades y colectivos vecinales de los cinco distritos de la ciudad.

Los detalles de estas celebraciones fueron presentados por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien estuvo acompañado por el vicario de la ciudad y párroco de la Iglesia Matriz de La Concepción, Juan Manuel Yanes, y el arcipreste de Santa Cruz Centro, Sixto Valentín Pérez.

El cartel de la Semana Santa de 2026 tiene como gran protagonista a Santa María Magdalena, cuyo diseño, maquetación y fotografía es obra de Raúl Guadarrama, con fotografía portada de Fernando Cova del Pino e impresión de la imprenta Reyes.

Este año se cuenta con la colaboración de María Cristina Llanos Penedo, profesora jubilada de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna, que ejercerá de pregonera el próximo 25 de marzo, en la iglesia de la Concepción.

Procesiones

El calendario de celebraciones incluirá algunas de las procesiones más representativas de la tradición santacrucera. Entre ellas la procesión del Señor de la Burrita, que abrirá los actos del Domingo de Ramos; la procesión del Señor de la Humildad y Paciencia; la procesión del Señor de Santa Cruz; la procesión del Encuentro, una de las más emblemáticas del centro histórico; la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo y la procesión de Nuestra Señora de las Angustias, que cada año congrega a numerosos fieles y visitantes.

Uno de los momentos más singulares de la Semana Santa capitalina volverá a vivirse en el barrio de El Toscal, donde los vecinos elaborarán las tradicionales alfombras en la calle Señor de las Tribulaciones. Una manifestación popular que forma parte del patrimonio cultural y religioso de la ciudad y que cada año reúne a numerosos participantes y visitantes.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó el valor de estas celebraciones como parte del patrimonio cultural de la capital. “La Semana Santa forma parte de la identidad histórica y cultural de Santa Cruz y constituye una oportunidad para que vecinos y visitantes puedan compartir nuestras tradiciones y conocer el patrimonio religioso y artístico de la ciudad”, señaló. Añadió que “desde el Ayuntamiento seguimos colaborando con parroquias, hermandades y colectivos ciudadanos para que estas celebraciones se desarrollen con la participación y el respeto que merecen”.

“La Semana Santa es una tradición que pertenece a toda Santa Cruz y que, durante estos días, se expresa tanto en la devoción como en la convivencia. Una Semana Santa que, además de su significado religioso, ofrece también la oportunidad de disfrutar de la ciudad en familia”, concluyó el alcalde.

Por su parte, el vicario de Santa Cruz de Tenerife, Juan Manuel Yanes, apuntó que “la imagen de María Magdalena, restaurada recientemente por el escultor Pablo Torres, protagoniza este año la imagen oficial de la Semana Santa, al haber sido elegida tanto para la portada como para el cartel anunciador”. Y destacó que “entre los actos programados, destaca el pregón, que se celebrará el día 25 a las 20:30 horas en la Parroquia del Pilar, templo en el que se custodia esta imagen. El acto contará con un acompañamiento musical de Juan Luis Bardón, quien interpretará piezas en el órgano, restaurado también recientemente”.

Asimismo, Juan Manuel Yanes subrayaó la singularidad de la procesión del Predicador, prevista para el Domingo de Ramos, que partirá desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, diciendo que “se trata de una cita especialmente relevante, ya que en Tenerife solo existen tres imágenes de este tipo, una de las cuales se conserva en este templo de la capital”. Y explicó que este año” la Parroquia de San José no organizará procesiones, debido a su actual proceso de reorganización por motivos pastorales”.

Procesiones y actos principales

Los actos comenzarán el domingo 22 de marzo a las 17:30 horas con el Vía Crucis Arciprestal en el Parque García Sanabria, con inicio en la fuente central, junto al Obelisco y Monumento a la Fecundidad, continuando por los paseos interiores en dirección a la calle Numancia, la Rambla de Santa Cruz y regreso al punto de partida. El jueves 26 de marzo, a las 18:45 horas, tendrá lugar un Vía Crucis en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en El Sobradillo, recorriendo las calles Plaza de la Iglesia, Tordo, El Charrán y nuevamente la plaza.

El viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, se celebrarán varias procesiones. A las 18:30 horas, en la parroquia de San Andrés Apóstol, la procesión de Nuestra Señora de los Dolores recorrerá las calles Plaza de la Iglesia, Avelino Delgado, La Arena, La Cruz, Guillén y regreso a la plaza; a las 20:00 horas, desde la parroquia matriz de la Concepción, la procesión de Nuestra Señora de los Dolores discurrirá por Santo Domingo, Calzada de la Noria y Domínguez Alfonso; y a las 20:30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario del Tablero, tendrá lugar la procesión de la Virgen de los Dolores por la plaza del barrio.

El sábado 28 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, a las 18:00 horas, se celebrará en la parroquia de San Andrés Apóstol la bendición de ramos y procesión en la plaza. Ya el domingo, Domingo de Ramos, la jornada comenzará a las 09:30 horas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de El Tablero, con recorrido por las calles Capuchina, Zarzamora, Geranio y plaza de la Iglesia, y a la misma hora en la parroquia de San Gerardo, en La Salud, con bendición en la plaza junto al templo y procesión por la calle Guía de Isora. A las 09:45 horas, en Santiago Apóstol, en La Salud, tendrá lugar la bendición en la plaza Mamá Loli.

Recorridos

A las 11:00 horas, desde la parroquia de San José, San Roque y San José de Anchieta, se celebrará la bendición en la parroquia de Anchieta y posterior procesión por Carlos JR Hamilton, Rambla de Santa Cruz y Méndez Núñez hasta la parroquia de San José. 11:30 horas se desarrollarán varias procesiones simultáneas: desde la parroquia matriz de la Concepción, la procesión de ramos con el Cristo Predicador recorrerá Santo Domingo, Calzada de la Noria y Domínguez Alfonso; desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, con salida desde la iglesia de San Jorge en la plaza de los Patos, discurrirá por Viera y Clavijo, Méndez Núñez, San Clemente y El Pilar, y desde la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, con recorrido por Camino La Cuestilla y la plaza del barrio.

A las 12:00 horas, desde la parroquia María Auxiliadora, la procesión partirá de la plaza Duggi por Ramón y Cajal, Benavides y Serrano, mientras que a la misma hora, desde la parroquia de San Francisco de Asís, se celebrará la bendición en la plaza y la procesión del Señor de la Burrita por Villalba Hervás, San Francisco, Ruiz de Padrón, Valentín Sanz y regreso.

A las 12:15 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, tendrá lugar la bendición y procesión por la prolongación de la calle Benahoare, Princesa Guacimara y regreso al templo. La jornada concluirá a las 20:30 horas en la parroquia de San Francisco de Asís con la procesión del Cristo de la Buena Muerte por Villalba Hervás, San Francisco, El Castillo y Valentín Sanz.

Semana del 30 de marzo

El lunes 30 de marzo, Lunes Santo, a las 20:15 horas partirá desde la parroquia matriz de la Concepción la procesión del Señor de la Humildad y la Paciencia por Santo Domingo, Cruz Verde, Castillo, Valentín Sanz, Villalba Hervás, San Francisco y regreso, mientras que a las 20:30 horas, desde la Venerable Orden Tercera, tendrá lugar la procesión del Señor de la Oración en el Huerto por Villalba Hervás, San Francisco, Castillo y Valentín Sanz.

El martes 31 de marzo, Martes Santo, a las 18:30 horas, desde la parroquia de San Andrés Apóstol, saldrá la procesión del Señor Atado a la Columna por Las Adelfas, San José, Balandro, avenida Pedro Schwartz, carretera general de Anaga, El Carmen y Avelino Delgado.

Este año se ha tenido que cambiar el recorrido del Señor de Tribulaciones, debido a que no se han terminado las obras de la calle de La Rosa. El recorrido, que se iniciará a las 20:15 horas, tendrá como salida la iglesia de San Francisco, para discurrir por Villalba Hervás, Valentín Sanz por delante plaza de El Príncipe, retroceder por Suárez Guerra, subir por Puerto Escondido, calle San Clemente, Santiago, San Francisco Javier, San Miguel, Señor de Tribulaciones, La Rosa -volverá a pararen el Hogar Escuela, donde una coral le cantará a la imagen-, continuará por La Rosa hasta San Francisco Javier y San Francisco hasta el templo.

El 1 de abril, Miércoles Santo, a las 19:00 horas, desde la ermita de La Candelaria, en La Salud, procesión del Nazareno por Camino de la Ermita, Guaniche, Zebenzuí, Hero, avenida Venezuela y Princesa Guacimara hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Salud. A las 20:15 horas, desde la parroquia matriz de la Concepción, saldrá el paso de Jesús Nazareno, y a las 20:30 horas, desde la parroquia de San Francisco de Asís, el paso de la Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, confluyendo ambos en la plaza del Príncipe, donde tendrá lugar el Encuentro frente al kiosco de la música, continuando el recorrido de regreso.

Jueves santo

El jueves 2 de abril, Jueves Santo, a las 18:15 horas se celebrará en la parroquia de San Andrés Apóstol la procesión del Cristo Crucificado por las calles de la plaza, Guillén, La Cruz, La Arena y Bartolomé Belza. A las 19:15 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, tendrá lugar la procesión del Mandato por Canónigo Juan Negrín, la plaza y Camino La Cuestilla.

A las 20:30 horas, desde la parroquia matriz de la Concepción, se celebrará la procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza Macarena por Santo Domingo, Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez, Plaza de España, La Marina, Villalba Hervás, San Francisco y regreso.

Viernes santo

El viernes 3 de abril, Viernes Santo, comenzará a las 05:00 horas en la parroquia de San Andrés con la procesión del Crucificado y La Dolorosa. A las 07:00 horas se celebrarán varios Vía Crucis en las parroquias del Carmen en Valleseco y de Nuestra Señora de las Nieves. Y a las 07:30 horas en la parroquia del Rosario del Tablero.

A las 10:00 horas tendrán lugar Vía Crucis en María Auxiliadora y en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, mientras que a las 10:30 horas, desde la parroquia de San Francisco, se desarrollará otro Vía Crucis por el centro de la ciudad. A las 12:00 horas, desde la parroquia del Pilar, saldrá la procesión de la Virgen de las Angustias, y a las 12:45 horas, desde El Sobradillo, un nuevo Vía Crucis.

Por la tarde, a las 17:50 horas, desde la parroquia de Santiago Apóstol, tendrá lugar la procesión del Silencio en La Salud, y a las 18:15 horas se celebrarán procesiones magnas en Taganana y San Andrés. A las 18:45 horas, en el Tablero, saldrá la procesión del Cristo y la Dolorosa. Y a las 19:00 horas, desde la parroquia de San Alfonso María de Ligorio, la procesión de la Esperanza de Los Gladiolos y el Santo Entierro. A las 20:00 horas, desde la parroquia matriz de la Concepción, se celebrará la procesión magna del Santo Entierro por el centro de la ciudad.

A la misma hora, en la parroquia de San Roque, se celebrará un Vía Crucis por las calles del barrio. La jornada continuará a las 21:00 horas en San Andrés con la procesión del Silencio. A las 22:00 horas en la parroquia de las Nieves con la procesión de la Virgen de la Soledad. Y, finalmente, a las 23:00 horas, desde San Francisco de Asís, con la procesión del Retiro.

Domingo de resurrección

Los actos concluirán el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, con varias celebraciones. A las 12:00 horas, desde la parroquia de Santiago Apóstol, la procesión con Jesús Sacramentado por distintas calles del barrio. A las 12:15 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, la procesión del Resucitado. Y a las 13:00 horas, desde la parroquia de San Francisco de Asís, la procesión del Resucitado con el Santísimo Sacramento. Incluirá la bendición del mar en la plaza de la Candelaria y la bendición de la ciudad y los campos en la plaza del Príncipe.

Conciertos

La programación musical de la Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife incorpora este año dos citas de especial relevancia artística impulsadas por el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, que refuerza su papel como motor cultural de la capital tinerfeña.

El primero de los conciertos tendrá lugar el próximo 24 de marzo, a las 20:00 horas, en la Parroquia de San Francisco de Asís, con entrada gratuita hasta completar aforo. Bajo el título “Concierto”, el evento reunirá al Coro de Voces Blancas y Ensemble del centro, dirigidos por Juan Ramón Vinagre Delgado, con la participación solista de María Viera (soprano) e Iris Roger (alto). La propuesta destaca por su carácter formativo y escénico. Pone en valor el trabajo coral e instrumental de jóvenes intérpretes en un espacio de gran carga patrimonial y acústica.

El 26 de marzo a la misma hora, el mismo templo acogerá el concierto “Música Sacra”. Enmarcado plenamente en la atmósfera litúrgica de la Semana Santa. En esta segunda cita, el repertorio adquiere un carácter más conceptual y profundo. Con la interpretación de The Armed Man: A Mass for Peace, del compositor galés Karl Jenkins.