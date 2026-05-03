3 de mayo: 532 años de la fundación de Santa Cruz de Tenerife

En Santa Cruz de Tenerife este 3 de mayo va más allá de las cruces y las flores, se celebra su fundación, hace ya 532 años

Este domingo, 3 de mayo, Santa Cruz de Tenerife celebra el 532 aniversario de su fundación desarrollando un amplio y diverso conjunto de actividades. Entre ellas, destacan los tradicionales concursos y exposiciones de Cruces; presentaciones y charlas con motivo de la Feria del Libro de Santa Cruz 2026; o la Solemne Eucaristía y posterior procesión de la Cruz Fundacional de la capital.

Día de la Cruz 2026 en Santa Cruz de Tenerife

Concursos de flores

La jornada se inicia a las 9:00 horas con el tradicional Concurso de Cruces de Flores Naturales ubicadas en los distintos barrios y calles de la ciudad. Con un multicolor recorrido, el XVII Concurso-Exposición de cruces escolares realizadas con material reciclado reúne este año a 36 centros educativos de la ciudad en la Rambla de Santa Cruz. Por un lado, participan 10 centros escolares de Preescolar e Infantil, 16 en la modalidad de Primaria y Educación Especial, y 10 de Secundaria y Educación de adultos.

También en la Rambla, en este caso, entre el Paseo de las Tinajas y el Parque García Sanabria estarán situadas otras 12 cruces realizadas con flores y otros materiales por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fiestas de Santa Cruz, El Corte Inglés S.A., Colegio Oficial de Farmacéutico de Tenerife, Club Deportivo Tenerife S.A.D., Mutua Tinerfeña, FCC Medioambiente SAU Acciona Medioambiente S.A. UTE, ONG Movimiento Suroeste, Distrito Ofra Costa Sur, Distrito Salud La Salle, Distrito Centro-Ifara y Distrito Anaga.

En el Concurso de Cruces de Flores Naturales cuenta este año con 24 repartidas por todos los barrios de la capital, y cuyos ganadores se conocerán mañana después de que el jurado recorra todos los arreglos.

La Santa Cruz fundacional

Ya en horario de tarde, a las 19:00 horas, la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción acoge la Conmemoración del 532 Aniversario de la Fundación de la Ciudad con una Solemne Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y concelebrada por los párrocos de la Ciudad, celebración cantada por el Coro Contemporáneo de Tenerife.

Posteriormente, tendrá lugar la tradicional procesión con la Santa Cruz, con la asistencia del representante de S.M. el Rey y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Estará acompañado por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez Esparza, y autoridades civiles y militares, recorriendo las calles de Santo Domingo, La Noria y Padre Moore.

Feria del Libro

Además, a lo largo de todo el día y con motivo de la celebración de la Feria del Libro de Santa Cruz 2026 tendrán lugar diferentes presentaciones y charlas. La programación se articulará en torno a dos espacios principales: el Espacio Cultural Alfonso García Ramos, ubicado en la glorieta de Patricio Estévanez, comúnmente conocida como Fuente de los Cisnes, y el Espacio Cultural Ángel Guimerá, situado en el paseo Rambla de Santa Cruz. Del mismo modo, el Parque García Sanabria también acoge el Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, a partir de las 17:00 horas.

La programación de los diferentes actos de las Fiestas de Mayo 2026, puede consultarse en la página web, así como en los diferentes perfiles sociales municipales.