De los opositores admitidos a participar en estos procesos selectivos, el 65,3% son mujeres, y un 30% se encuentran en la franja de edad que va desde los 36 a 45 años

En Canarias 8.619 opositores se presentan a las 18.000 plazas de empleo público de la Administración del Estado. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife 3.941, mientras que en las Palmas de Gran Canaria 4.678 aspirantes.

Imagen de Miguel Ángel Reyes.

Un total de 152.149 personas han sido admitidas a participar en los procesos selectivos que se celebrarán este sábado 23 de mayo a las 10 horas (9 h. en Canarias) en todo el territorio, según consta en la Resolución de 18 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Función Pública. El número total de plazas convocadas por la Administración General del Estado es de 17.986.

Procesos selectivos

De los opositores admitidos a participar en estos procesos selectivos, el 65,3% son mujeres, y un 30% se encuentran en la franja de edad que va desde los 36 a 45 años; seguidos muy de cerca por quienes tienen entre 26 y 35 años, así como de quienes están entre los 46 y 55 años.

Las plazas son tanto para ingreso libre como para promoción interna de los siguientes cuerpos: Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

A los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%, se les han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios, que van desde lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas, asistentes de lectura, etcétera.

Comisión Permanente de Selección

La Comisión Permanente de Selección del INAP será la encargada de la realización de dichas pruebas. Está compuesta por 47 miembros, una presidenta y un secretario y 45 vocales distribuidos en 5 unidades o subunidades de evaluación (una por cada Cuerpo), que han elaborado los ejercicios y determinado los posteriores criterios de valoración de los mismos. En sus manos está también la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes.

Para la organización de esta convocatoria han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades.

El dispositivo organizativo incorpora también un refuerzo específico de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. El INAP ha previsto medios técnicos y humanos especializados para la supervisión de los ejercicios, la detección de dispositivos no autorizados, la ordenación de accesos y permanencia en las aulas y la verificación de las condiciones de realización de las pruebas.

Estas medidas se apoyan en la cooperación interadministrativa, que permite ampliar las capacidades disponibles, reforzar la coordinación territorial y asegurar criterios homogéneos de actuación en las distintas sedes, con el objetivo de preservar la integridad de los ejercicios y garantizar la igualdad de condiciones entre las personas aspirantes.