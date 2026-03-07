Cemelpa recibió una alerta explicando que en una guagua de la Línea 12 que estaba en la parada del Parque Santa Catalina se había producido una pelea

Agente de la Unidad Territorial de Zona Puerto de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado administrativamente a dos personas. Todo ello, tras pelearse entre ellos en el interior de una guagua municipal e insultar al conductor cuando les reclamó que pararan.

Según ha informado el cuerpo policial capitalino, los hechos tuvieron lugar pasadas las 15.20 horas de este viernes cuando el Cemelpa recibió una alerta explicando que en una guagua de la Línea 12 que estaba en la parada del Parque Santa Catalina se había producido una disputa entre dos personas, uno de ellos en estado de embriaguez, y que insultaron al conductor cuando les pidió que pararan.

Por su parte, los agentes acudieron al lugar y solicitaron a ambos que abandonaran la guagua para que ésta pudiera seguir prestando servicio.

No obstante, el varón que estaba ebrio se negó a desalojar y se mostró agresivo, por lo que tuvieron que sacarlo del interior del vehículo.

Finalmente, una vez identificadas ambas personas, se les denunció administrativamente por la Ley Orgánica 4/2015 PSC por alteración del orden en transporte público.