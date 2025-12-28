Han recorrido las principales calles de la Villa, para reclamar que el ayuntamiento dé marcha atrás en una ordenanza que no comparten

Decenas de vehículos todoterrenos, motos y quads de particulares han tomado las calles de La Villa de Teguise, en Lanzarote, contra la ordenanza del ayuntamiento que regula el tránsito por los caminos rurales.

Desde la Plataforma ‘No al Cierre de Caminos’ consideran que la ordenanza del Ayuntamiento de Teguise, que en este momento está en exposición pública y pendiente de su aprobación definitiva, restringe su libertad de circulación por los caminos de tierra del municipio.

Principales calles del municipio

Por lo que en señal de protesta han recorrido las principales calles de La Villa de Teguise, para hacerse oír y reclamar que el ayuntamiento dé marcha atrás en una ordenanza que no comparten. Del mismo modo, han señalado que es discriminatoria, y que no distingue entre las empresas turísticas de turismo activo y usuarios particulares de motos o vehículos todoterreno.