Fallece un conductor de 78 años, tras salirse de la vía y caer desde seis metros altura en el norte de Tenerife

RTVC / Europa PRESS
El SUC solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor, al presentar lesiones incompatibles con la vida

Un conductor, de 78 años, ha fallecido este sábado tras salirse de la vía con su vehículo en la calle Chamizo, en el municipio de La Victoria de Acentejo (Tenerife), desde donde cayó, posteriormente, desde seis metros de altura. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:25 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de un vehículo de la vía y su posterior caída desde unos seis metros en el lugar, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Lesiones incompatibles con la vida

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife extrajeron al afectado del automóvil. Por su parte, el personal de Atención Primaria a bordo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar el fallecimiento de la víctima, al presentar lesiones incompatibles con la vida.

La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias oportunas.

