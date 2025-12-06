Fallece un hombre al salirse de la carretera en Tenerife

Un hombre de 78 años ha perdido la vida tras despeñarse con su coche desde una altura de 6 metros en el municipio de La Victoria

Sala del Centro Coordinador de Emergencias del 112 Canarias.



Un hombre de 78 años ha fallecido en Tenerife tras salirse su coche de la carretera en el municipio de La Victoria de Acentejo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias ha informado sobre este accidente después de activar los dispositivos de emergencias. Una dotación de Bomberos de Tenerife se desplazó hasta la calle Chamizo, donde cayó el afectado.

Actuación de los Bomberos

Los Bomberos extrajeron el cuerpo de la víctima del vehículo. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar su fallecimiento. Según el comunicado del 112, presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Agentes de la Guardia Civil acudieron a la zona para realizar las diligencias e investigar las causas del accidente.

Una hora antes, sobre las 17:40 horas, un motorista sufría un accidente tras colisionar con un vehículo en la carretera General del Sur, en Tenerife. A la altura de Barranco Grande, un motorista sufrió heridas de carácter moderado al chocar con un coche.

El motorista fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.