El pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado los convenios con el Gobierno canario para redactar dichos planes

Lanzarote da luz verde a la modernización turística de Playa Blanca y Costa Teguise

El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó este jueves los convenios con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. El objetivo es la redacción del Tercer Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Teguise (Teguise) y el Plan de Modernización de Playa Blanca (Yaiza).

La corporación insular consolida una hoja de ruta conjunta con el Ejecutivo autonómico para impulsar un proceso de renovación integral. Los documentos cuentan con todos los informes técnicos favorables y contemplan una inversión total de 600.000 euros financiada íntegramente por el Cabildo.

Punto de inflexión

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo, destacó que la aprobación de estos convenios marcan un «punto de inflexión» en la política turística de la isla. Betancort reseñó que «con estos planes de modernización damos un paso decisivo para recualificar nuestro destino, mejorar el espacio público, modernizar la planta alojativa y garantizar que seguimos siendo competitivos».

El presidente insistió en que se trata de una apuesta clara por la calidad frente a la cantidad. Betancort declaró que los planes «son una herramienta estratégica para ligar la recuperación y renovación de zonas maduras con la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Planes para «ordenar el crecimiento»

Jesús Machín, consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, recalcó el carácter técnico y estratégico de estos instrumentos. Machín apuntó que estos planes «nos permiten ordenar mejor el crecimiento y frenar la degradación de espacios turísticos maduros«. En este sentido, el consejero añade que también «generamos más calidad urbana, más zonas verdes, mejores equipamientos y servicios públicos”.

El consejero indicó que tanto el Tercer Plan de Modernización de Costa Teguise, como el Plan de Modernización de Playa Blanca, se formularán desde el Cabildo de Lanzarote. Para ello, Machín recordó que se realizarán con medios propios o mediante contratación externa, en estrecha coordinación con los ayuntamientos implicados y la Consejería de Política Territorial, que asumirá la tramitación de dichos planes.