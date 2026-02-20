‘Crónicas de San Borondón’ explora la arquitectura y las creencias en torno a la muerte en Canarias

El programa de La Radio Canaria analiza este domingo 22 de febrero a las 00:00 horas la arquitectura funeraria y las devociones ante los volcanes

‘Crónicas de San Borondón‘, La Radio Canaria, dedica su entrega de este domingo 22 de febrero, a las 00:00 horas, a la cultura que genera la Muerte y cómo, en el caso de Canarias, es posible rastrearla a través de la Arquitectura.

«Nos fijamos en la manera en que la muerte ha generado una arquitectura propia; espacios para gestionarla, así como rituales religiosos, prácticas sociales y un rico mundo de creencias», avanza el director y conductor del programa, José Gregorio González. Un viaje al que se suma la escritora y doctora en Historia Carmen Rosa Pérez, autora del libro ‘Arquitectura de la Muerte’.

Carmen Rosa Pérez, autora del libro ‘Arquitectura de la Muerte’, y José Gregorio González, director de ‘Crónicas de San Borondón’

Devoción y Volcanes

Para construir este relato sobre la cultura de la muerte y sus representaciones artísticas en las Islas, ‘Crónicas de San Borondón’ invita también a la historiadora del Arte y experta en Arte religioso canario Salomé Izquierdo con quién hablará de la relación entre devociones religiosas y volcanes en las Islas. “Será una oportunidad para repasar cómo determinadas imágenes han sido vistas a lo largo de la historia de Canarias como protectoras frente a erupciones volcánicas”, afirma González.

La entrega de esta semana se completa con la sección ‘Crónicas de Prometeo’, conducida por Miguel Ángel Cabral, que aportará una reflexión sobre los riesgos potenciales que puede acarrear la física cuántica. Un campo de conocimiento emergente que, según José Gregorio González, “propicia desarrollos tecnológicos cuyo uso y cuyas consecuencias preocupan a una parte de la comunidad de pensadoras/as en torno a la Ciencia”.

Salomé Izquierdo, historiadora del Arte y especialista en arte religioso

Ecos del pasado

Y como cierre de esta entrega, ‘Crónicas de San Borondón’ reabre su archivo sonoro, ‘El Archivo CSB’, y viaja entre sus registros para rescatar algunos testimonios y elementos de la historia del misterio en Canarias.

En palabras de su director y presentador, José Gregorio González, el programa de esta semana «brindará una oportunidad excelente para conocer y conectar con las creencias de las generaciones pasadas, así como con aquellas prácticas y costumbres que intentaron dar respuesta a lo que sucedía tras la muerte, o, al menos, ayudar a la gente a convivir y aceptar un fenómeno inevitable».