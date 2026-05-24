Televisión Canaria emitirá en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente para anunciar la lista del Mundial 2026

Los Servicios Informativos de la cadena conectarán con el evento ante la posible convocatoria de Pedri, Yeremy Pino y Alberto Moleiro este lunes a las 11:30 horas

Imagen de archivo del seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria emitirán un avance informativo en directo este lunes 25 de mayo para ofrecer la convocatoria oficial de la Selección Española de Fútbol para el Mundial que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. La retransmisión comenzará a las 11:30 horas y cubrirá la comparecencia del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, desde el Espacio Movistar de Madrid, donde el técnico anunciará la lista definitiva de 26 jugadores con la previsión de que incluya a los futbolistas canarios Pedri, Yeremy Pino y Alberto Moleiro, quienes forman parte de la preselección inicial.

El periodista Aarón Suárez presentará este bloque especial de los Servicios Informativos desde el plató central de la cadena pública. El espacio de análisis contará con la participación de Juan José Ramos, periodista de la Cadena COPE en Tenerife, y de Paco Cabrera, redactor del periódico La Provincia en Gran Canaria, quienes evaluarán el desarrollo de la convocatoria desde ambas islas.

Durante la media hora de emisión, el programa conectará en directo con diferentes personas vinculadas a la trayectoria deportiva de Pedri, Alberto Moleiro y Yeremy Pino. Estas entrevistas e intervenciones se realizarán en tiempo real para valorar las reacciones del entorno de los futbolistas isleños en caso de confirmarse su inclusión definitiva en la lista oficial.

Alberto Moleiro, Pedri y Yeremy Pino podrían formar parte de la lista definitiva de jugadores del mundial.

El seleccionador nacional detallará en su intervención tanto la lista de convocados definitivos como la relación de futbolistas de apoyo que reforzarán al grupo durante la primera fase de la concentración. Los jugadores internacionales están citados el sábado 30 de mayo a las 17:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para dar inicio a los entrenamientos previos a la cita mundialista.

El calendario de preparación del combinado nacional incluye un primer partido amistoso contra Irak el próximo 4 de junio en el Estadio de Riazor, de A Coruña. Posteriormente, el equipo viajará a territorio americano para disputar un segundo encuentro de preparación frente a Perú el 8 de junio en Puebla, México, antes de afrontar el debut oficial en el Mundial el lunes 15 de junio contra Cabo Verde en la sede de Atlanta, Estados Unidos.

La cobertura de la rueda de prensa podrá seguirse tanto en la emisión convencional de Televisión Canaria como a través de la señal en directo de la plataforma digital Canarias Play. La televisión pública autonómica mantiene su compromiso con el seguimiento de los principales acontecimientos deportivos de interés general, prestando especial atención a la trayectoria y representación de los profesionales canarios en las competiciones internacionales.