El humorista Kike Pérez defiende el sector del emprendimiento en el Archipiélago en ‘Gente Maravillosa’

El espacio de Televisión Canaria aborda la realidad de los trabajadores autónomos de las Islas este lunes a las 22:30 horas

El programa ‘Gente Maravillosa’ de Televisión Canaria presenta un nuevo episodio sobre los retos y dificultades a los que se enfrentan los trabajadores autónomos en el Archipiélago este lunes, 25 de mayo, a partir de las 22:30 horas. El programa presentado por Eloísa González tendrá como invitado a Kike Pérez. El humorista canario compartirá su propia experiencia personal en el sector del emprendimiento, detallando cómo tomó la decisión de abandonar un empleo estable en la administración local para desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la comedia.

El espacio tomará como referencia los testimonios recogidos en el programa de la cadena pública ‘El Jefe Soy Yo‘, formato que cuenta de forma pedagógica y con humor el día a día del tejido autónomo canario y que también presenta el propio Kike Pérez. Durante la emisión, se expondrán historias reales de sacrificios y vocación dentro del comercio local y de cercanía, con el objetivo de valorar la importancia de este sector económico en la sociedad canaria.

La entrega de esta semana contará con la presencia en el plató de más de un centenar de asistentes que participarán en las diferentes dinámicas del espacio, además del público virtual. La cámara oculta volverá a ser uno de los momentos más destacados del programa. En esta ocasión, mostrará una situación real de emprendimiento con el objetivo de evaluar las reacciones ciudadanas ante las dificultades que sufren las personas que deciden abrir un negocio.

Con esta emisión, Televisión Canaria refuerza la necesidad de proteger a los autónomos frente a las trabas burocráticas y financieras, destacando su papel como motor económico imprescindible del Archipiélago.