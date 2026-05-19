Ángel Víctor Torres propone aplicar el modelo vasco en las islas, ambos ejecutivos prevén cerrar el acuerdo definitivo durante este próximo junio

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha informado este martes de su disposición a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para la participación de la Comunidad Autónoma en los aeropuertos, que podría cerrarse en una comisión bilateral en junio.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). – Gabriel Luengas – Europa Press – Archivo

El Ejecutivo autonómico reclamó en enero este importante marco de cogestión. El objetivo principal es influir directamente en Aena y sus decisiones estratégicas. Además, buscan aplicar fórmulas específicas de administración compartida a la mayor brevedad.

El ejemplo del País Vasco

El Gobierno central utiliza el reciente acuerdo con Euskadi como claro ejemplo. En marzo, ambas partes pactaron compartir la supervisión de tres aeropuertos. Por ello, Madrid ofrece unas condiciones idénticas a las autoridades isleñas.

Este mecanismo crea un nuevo órgano bilateral con carácter no vinculante. Así, el Gobierno autonómico puede influir sobre las inversiones y las infraestructuras. Por lo tanto, también interviene activamente en la política de tarifas y tasas.

Sin embargo, Aena conserva íntegramente su propia autonomía de gestión organizativa. El Estado mantiene la administración directa del gestor aeroportuario sin ninguna alteración. Además, la empresa pública no forma parte del nuevo ente bilateral creado.

Reivindicaciones desde Canarias

Por su parte, el Gobierno canario apela constantemente a su Estatuto. Las autoridades insulares exigen intervenir en la programación de los aeropuertos generales. También quieren decidir sobre tasas, inversiones y toda la estrategia aeroportuaria estatal.

En este sentido, reclaman fórmulas nuevas de gestión operativa realmente compartida. En enero de 2026, el ejecutivo canario solicitó iniciar formalmente estas negociaciones. Después, mantuvieron reuniones técnicas entre marzo y abril para concretar el marco jurídico.

Recientemente, el Ministerio anunció un traspaso de competencias sobre aeródromos que no son de interés general. No obstante, el Gobierno canario calificó este comunicado como noticia fake. Ellos ya ejercen dichas funciones y exigen gestionar directamente los aeropuertos principales.

Próximos pasos en la negociación

Ante esta situación, el Ministerio ha aclarado su postura conciliadora este martes. Desean avanzar con ambos equipos sobre estas infraestructuras de transporte general. Por consiguiente, pretenden iniciar una nueva ronda de contactos muy fructífera.

El objetivo central consiste en intercambiar documentos oficiales sobre la materia. Así, buscan alcanzar un acuerdo en los mismos términos que con Euskadi. En consecuencia, ambas administraciones acercan posturas para resolver una reivindicación muy histórica.

Finalmente, el Ministerio propone aprobar el pacto definitivo en una próxima reunión. Esta Comisión Bilateral puede celebrar su esperado encuentro el próximo mes de junio. Con ello, Canarias logrará su anhelada participación en la red estatal aeroportuaria.