El acuerdo laboral garantiza mejoras salariales para el segundo sector con más empleados de Canarias

Cecapyme y el sindicato UGT firmaron este importante acuerdo este martes en Las Palmas. Las partes aprobaron el documento para aportar certidumbre y mejoras económicas. Este convenio cierra así más de dos años y medio de negociaciones laborales.

Cecapyme y UGT firman el convenio de comercio de Las Palmas / CECAPYME

La firma del convenio aporta seguridad y equilibrio para las empresas y los trabajadores. Además, este pacto colectivo soluciona las huelgas vividas hace apenas unas semanas. Por lo tanto, el sector comercial afronta los próximos años con mayor tranquilidad.

Valoraciones de la patronal y los sindicatos

La presidenta de Cecapyme, Montserrat Villalba, expresó su gran satisfacción por este acuerdo. También, el presidente de la federación Fedeco, Raju Daswani, rubricó este importante documento. Ambos aseguran que el pacto contribuye al avance del sector comercial insular.

Por otro lado, el pacto laboral mejora la competitividad de las pequeñas empresas. Asimismo, garantiza unas mejores condiciones laborales en un entorno muy favorable para trabajar. En consecuencia, los trabajadores desempeñarán su labor diaria con más garantías.

Mientras tanto, el representante de UGT Canarias, Francisco González, valoró positivamente el texto final. González señaló que este convenio no retrocede en los derechos de los empleados. Además, destacó la modulación pactada para que la subida salarial beneficie a todos.

El respaldo del Gobierno de Canarias

Finalmente, el Gobierno de Canarias también apoyó públicamente este nuevo consenso laboral. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, valoró positivamente el convenio. En este sentido, De León destacó el entendimiento final entre las dos partes.

Asimismo, la consejera canaria felicitó a las patronales Cecapyme y Fedeco. Igualmente, extendió esta sincera felicitación a los sindicatos, mencionando especialmente a UGT. De este modo, el Gobierno aplaude la firma de este necesario pacto provincial.

En resumen, el acuerdo beneficia económicamente a los empleados del comercio en Canarias. Este sector productivo representa el segundo con mayor número de trabajadores. Por consiguiente, el nuevo marco normativo aporta certidumbre para los próximos años.