La decisión se toma después de que el pasado 2 de abril fuese detectada la presencia de carabelas portuguesas en el litoral capitalino

El Centro de Coordinación Operativa municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado este sábado que continúan izadas las banderas amarillas y de fauna. En concreto, en Valleseco, Las Gaviotas y Playa Chica ante la presencia de carabelas portuguesas en el litoral.

Imagen cedida.

La decisión se toma después de que el pasado 2 de abril fuese detectada la presencia de carabelas portuguesas en el litoral capitalino. Por tanto, se llevó al izado de la bandera amarilla y de fauna en la Playa de Las Teresitas.

Seguridad y Salvamento

El consistorio recomienda extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y salvamento, así como evitar el baño si se observan ejemplares en el agua o en la orilla.

En este caso, no se deben tocar, ni siquiera si parecen muertas, ya que pueden seguir provocando picaduras.