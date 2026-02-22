Se trata de una especie de carabelas que se caracterizan por contar con una parte flotante transparente está rellena de gas

Este domingo 22 de febrero, se ha procedido a izar la bandera amarilla y de fauna en las zonas de baño de Valleseco y de Las Teresitas, por la presencia de carabelas portuguesas.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Un comunicado que ha realizado el Cecopal de Santa Cruz de Tenerife, a través de la red social X. Se trata de una especie de medusa que se caracteriza por contar con una parte flotante transparente está rellena de gas, por lo que su picadura es muy dolorosa.