El Consistorio de La Oliva ha detectado publicidad engañosa en ese sentido, y recuerda que una vivienda modular o contenedor debe cumplir con los mismos permisos urbanísticos

El Ayuntamiento de La Oliva ha detectado en las últimas semanas la proliferación de anuncios y campañas publicitarias de diversas empresas que promocionan la venta de contenedores y viviendas modulares como soluciones habitacionales de bajo coste, asegurando de forma incorrecta que su adquisición permite residir en ellas de manera inmediata y con licencia.

Ante esta situación, el Consistorio quiere trasladar un mensaje claro a la ciudadanía: la compra de este tipo de estructuras no implica en ningún caso la obtención automática de licencia urbanística ni autoriza su uso como vivienda.

Instalación de viviendas modulares

Tienen que cumplir con la normativa como cualquier otra vivienda

Desde la administración municipal se recuerda que cualquier instalación con uso residencial está sujeta al cumplimiento de la normativa urbanística vigente, lo que incluye, entre otros requisitos, la calificación del suelo, la obtención de licencia de obra y, en su caso, la Comunicación de primera Ocupación. Estas condiciones son obligatorias independientemente del tipo de construcción, ya sea tradicional, prefabricada o modular.

El Ayuntamiento advierte de que algunas de estas empresas pueden incurrir en publicidad engañosa, generando falsas expectativas entre los compradores y pudiendo derivar en situaciones irregulares que conllevan sanciones, órdenes de retirada o imposibilidad de uso de dichas instalaciones como vivienda.

Por todo ello, el Ayuntamiento de La Oliva recomienda encarecidamente a la población que, antes de realizar cualquier compra o inversión relacionada con viviendas modulares, contenedores u otras construcciones similares, se informe previamente en la Oficina Técnica Municipal, donde podrá recibir asesoramiento sobre la viabilidad urbanística y los requisitos legales aplicables en cada caso.