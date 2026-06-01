El documental, que se emite este miércoles a las 22:30 horas, acompaña al luchador grancanario en los meses previos a su retirada de la competición

Televisión Canaria estrena este miércoles 3 de junio, a las 22:30 horas, ‘Juan Espino, el mejor luchador de todos los tiempos’, un documental que recorre la vida y la carrera de uno de los deportistas más destacados que ha dado Canarias y una figura imprescindible en la historia de los deportes de contacto en España.

Su emisión llega pocos días después de recibir la Medalla de Oro de Canarias, uno de los máximos reconocimientos que concede la comunidad autónoma. A lo largo de su carrera, la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas lo distinguió además como el mejor luchador de todos los tiempos.

A través de imágenes de archivo, testimonios y algunos de los momentos más significativos de su carrera, el documental repasa el camino de Juan Espino, conocido a lo largo de los años por apodos como ‘El Trota’ o ‘El Guapo’, un deportista que comenzó en la lucha canaria y acabó convirtiéndose en un referente internacional.

Antón Sagarra, director del documental, explica que «representa la historia de muchos deportistas de élite que han nacido en un pueblo pequeño y que, a base de talento y esfuerzo, consiguen un gran triunfo». Una trayectoria que, a su juicio, convierte esta producción en «un documental más actual que nunca».

La despedida de una leyenda

Su capacidad para adaptarse a distintas disciplinas lo llevó a competir en cerca de una veintena de modalidades de lucha y a convertirse en el primer español en lograr una victoria en la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo.

El documental se adentra en los treinta días previos a la retirada de ‘El Trota’, acompañando al luchador en sus últimos entrenamientos, su preparación diaria y una etapa marcada por las emociones y la reflexión.

La cinta recoge además la velada homenaje celebrada en el Gran Canaria Arena tras su retirada de la competición, un encuentro en el que se dieron cita luchadores de diferentes disciplinas para reconocer el legado de un deportista irrepetible.

A través de entrevistas con familiares, entrenadores y personas que han acompañado su trayectoria, la película descubre también a la persona que hay detrás del campeón. Entre los testimonios que recoge destacan los de su madre y sus hermanas, a quienes Sagarra define como «el auténtico anclaje de este luchador».