El programa de Televisión Canaria ha presentado este miércoles en el municipio los detalles de esta fiesta popular con motivo de la efeméride

El programa ‘Noveleros’ ha presentado en la mañana de este miércoles 6 de mayo ‘El Gran Verbenazo’, un evento a través del cual conmemora sus 500 episodios emitidos en Televisión Canaria. Esta gran fiesta popular, de acceso gratuito, tendrá lugar el próximo 29 de mayo, a las 20:00 horas, en la carpa del Auditorio de Agüimes, coincidiendo con los actos culturales por el Día de Canarias. La cita contará con las actuaciones del grupo Nueva Línea, referente de las verbenas en las Islas, y El Combo Dominicano.

Al acto de presentación, celebrado en la Plaza del Rosario, han acudido César Toledo, administrador general de Radio Televisión Canaria (RTVC); Óscar Hernández, alcalde de la Villa de Agüimes; y Milagros Gutiérrez, directora de producto de ‘Suelta el Mando’.

César Toledo, administrador general de RTVC, destacó durante el acto la capacidad del formato para mantenerse fresco tras casi 15 años. En este contexto, Toledo expresó su satisfacción de poder de celebrar “este hito histórico de 500 programas con un gran éxito de audiencia. El año pasado cerramos por encima de los 9 puntos y esta temporada hemos comenzado superando el 11% de cuota de pantalla». El administrador general de RTVC subrayó que lo más valioso es cómo el programa compite con grandes cadenas nacionales «mostrando Canarias desde la perspectiva de los propios canarios, de la gente anónima que hace de esta tierra un lugar ideal».

Agüimes, epicentro del “orgullo novelero»

La elección de Agüimes no es casual; el municipio ya acogió la celebración de los 200 episodios emitidos. En este sentido, el alcalde de la Villa, Óscar Hernández, resaltó el carácter acogedor y participativo de los vecinos del municipio; «Tenemos muchas ganas de colaborar, somos un municipio con gente a la que le gusta participar con responsabilidad, pero también con muchísimas ganas de disfrutar». Hernández puso en valor la conexión emocional del pueblo con el programa, afirmando que «las historias que defienden la parte más humana siempre nos han calado mucho».

Por su parte, Milagros Gutiérrez, directora de producto de ‘Suelta el Mando’, explicó que la intención es «celebrar nuestro orgullo canario y la vida» con toda la audiencia, que son los “verdaderos protagonistas”. Gutiérrez añadió que «queremos que todo el mundo venga a bailar con el Combo Dominicano, Nueva Línea y más sorpresas que tendremos por ahí».

Con la celebración de estos 500 programas, Televisión Canaria reafirma su compromiso como servicio público, consolidándose como una ventana directa a la cultura y la vida cotidiana del Archipiélago. A través de formatos como ‘Noveleros’, la televisión autonómica continúa poniendo en valor el patrimonio humano de las ocho islas, ofreciendo un espacio de encuentro donde las raíces y las historias de nuestra gente son las verdaderas protagonistas de la pantalla.