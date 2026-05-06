El documental que protagoniza Catha González revela la cara más humana del ‘backstage’ de la Gala de la Reina y reivindica el legado cultural de la fiesta en su 50 aniversario, a las 22:30 horas

Televisión Canaria estrena ‘El sueño del sueño’, un viaje íntimo al corazón del Carnaval este miércoles 6 de mayo, a las 22:30 horas, un documental protagonizado por Catha González que se sumerge en el ‘backstage’ de la Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria en su 50 aniversario.

A través de la mirada de la presentadora, el espectador descubrirá el sacrificio, esfuerzo e ilusión de diseñadores, candidatas y equipos técnicos que trabajan tras los focos para mantener viva una tradición que define la identidad canaria.

​Catha González se sincera en este documental sobre el reto de perder el control de su propia imagen para mostrar su esfera más personal: desde la emoción de ver a su familia entre el público hasta la tensión previa a salir a escena. La producción audiovisual no es solo una crónica de la gala sino un homenaje al amor al carnaval y su objetivo es visibilizar ese sacrificio silencioso que existe más allá del reconocimiento público, definiendo lo que ella denomina como un «sueño por encima del sueño».

Televisión Canaria estrena este miércoles ‘El sueño del sueño’, un viaje íntimo al corazón del Carnaval

​La producción audiovisual que ha contado con la colaboración de RTVC se consolida como un documento histórico sobre el patrimonio cultural de las Islas.

​La pieza, que llega a los hogares de todo el Archipiélago después de celebrar su presentación oficial la pasada semana en el Teatro Cuyas en la capital grancanaria, ya se encuentra disponible en la plataforma digital de Canarias Play, reforzando el compromiso de la cadena con la difusión del talento local y la puesta en valor de la historia del Carnaval.