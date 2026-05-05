​El programa de la Televisión Canaria retrata historias de canarios que han hecho de la fidelidad el motor de sus vidas, a las 22:30 horas

‘Noveleros’ emite este martes 5 de mayo, a las 22:30 horas, un nuevo capítulo con el título ‘Fieles’ en el que se adentra en historias reales donde la fidelidad no es solo un valor, sino el motor principal que da sentido a la vida de sus protagonistas.

El programa de Televisión Canaria, en esta ocasión, reúne testimonios que evidencian cómo la fidelidad sigue siendo un vínculo poderoso que nos define y nos sostiene y que muestran desde el amor incondicional a unos colores o a una pareja hasta la devoción por una comunidad o la conexión inseparable con un compañero de cuatro patas.

​En ese sentido, Gregorio representa la fidelidad hecha afición. Es el seguidor más longevo de la Unión Deportiva Las Palmas y testigo directo de la fusión que dio origen al club en 1949 por lo que ha vivido ascensos, descensos y momentos históricos desde la grada. Tras la pérdida de su mujer, encontró en el fútbol un refugio emocional. Para él, acudir al estadio no consiste solo en ver un partido, además, supone renovar cada semana un compromiso vital con su equipo, una manera de seguir adelante sin renunciar a lo que ama.

‘Noveleros’ descubre el valor de la lealtad este martes en ‘Fieles’

Pedro es un atleta paralímpico cuya vida transcurre junto a Brontes, su perro guía, en Tenerife. Entre ambos existe una relación que va más allá de la asistencia. Es una conexión basada en la confianza absoluta y el afecto constante porque Brontes no solo lo guía sino que, también, le acompaña en cada momento del día. Juntos evidencian que la lealtad más pura puede encontrarse en un vínculo silencioso, pero profundamente sólido.

Mari Carmen y Serafín Pedro, atleta paralímpico, con Brontes, su perro guía

Gregorio Ana y el párroco Kevin

Bodas de oro y fidelidad parroquiana

La fidelidad en pareja adquiere protagonismo con Mari Carmen y Serafín, que celebran sus bodas de oro. Su historia comenzó con un flechazo y ha resistido décadas marcadas por las ausencias laborales de Serafín en el mar. Durante ese tiempo, Mari Carmen sostuvo el hogar y la familia. Hoy, ya jubilados, mantienen intacta la complicidad del primer día, una experiencia que demuestra que la constancia y el compromiso diario fortalecen los lazos más duraderos.

En La Gomera, la parroquia de San Juan se convierte en ejemplo de fidelidad comunitaria. Ana, tras atravesar momentos personales complejos, encontró en la fe un apoyo decisivo para reconstruirse. Con el acompañamiento del párroco Kevin y el respaldo de sus amigas Lola y Juani, participa activamente en la vida parroquial, contribuyendo a que la iglesia sea un espacio de encuentro y apoyo mutuo para los vecinos.

Con este episodio, Televisión Canaria vuelve a cumplir con su función de servicio público al visibilizar historias que fortalecen la identidad del archipiélago y ponen de relieve la importancia del núcleo familiar. La radiotelevisión autonómica mantiene así su compromiso con la divulgación de los valores de convivencia, respeto y tradición que definen a la sociedad canaria actual.