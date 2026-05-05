La cifra supone una bajada del 0,78% en Canarias y en términos interanuales un 6%

El paro bajó en Canarias en 1.138 personas en abril en Canarias.

El paro registrado bajó en abril en Canarias en 1.138 personas, un 0,78 %, mientras que en términos interanuales lo ha hecho en 9.283, esto es un 6 %. Eso eleva a 145.361 el número de desempleados contabilizados en las islas, según los datos difundidos este martes el Ministerio de Trabajo.

Al cierre del cuarto mes de 2026 el paro registrado en la provincia de Las Palmas afectaba a 74.845, es decir a 606 menos que en marzo, lo que supone un descenso mensual del 0,80 % que, en términos interanuales se situó en un 6,43 %, al registrarse 5.141 parados menos en las islas orientales.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife el paro afectaba a finales de abril a 70.516 personas, esto es, a 532 menos que en marzo, lo que refleja un descenso mensual del 0,75 % que llega al 5,55 % en la comparativa interanual, ya que en abril de 2025 las islas occidentales registraban 4.142 parados menos.

Datos por sectores

De los 145.361 desempleados registrados en Canarias a finales de abril 2.351 pertenecían al sector agrícola, 5.347 a la industria, 11.809 a la construcción, 115.238 a los servicios y 10.616 carecían de empleo anterior, sectores en los que el paro subió en 27 y 69 personas, en el caso de los dos primeros, mientras que bajó en 165, 834 y 235 personas, respectivamente, en los tres últimos en relación a los datos de marzo. De los 10.616 parados sin empleo anterior 4.687 tenía 44 o más años.

En abril se firmaron en Canarias 53.030 contratos, 6.609 menos que en marzo, esto es, un -11,08 %, y 294 más que los suscritos en el mismo mes de 2025, lo que indica un crecimiento interanual del 0,56 %.

De ellos, 24.087 fueron indefinidos y 28.943 temporales, modalidades que registraron descensos mensuales del 11,81 % y del 10,47 %, respectivamente, si bien en términos interanuales la primera ha crecido un 10 % y la segunda ha bajado un 6,15 %.

A finales de marzo se habían solicitado en Canarias 18.056 prestaciones por desempleo, de las cuales 16.081 se dieron de alta en un plazo medio de 0,52 días, lo que elevó el número de beneficiarios a 67.870 personas y el gasto a 102,9 millones de euros.

Para el Gobierno canario los datos prueban «la eficacia de las política activas de empleo»

El Gobierno canario ha valorado los datos de la evolución del desempleo en abril en las islas como prueba de «la eficacia de las políticas activas» que impulsa en la materia, hasta el punto de que la región «registra la cifra de paro más baja desde diciembre de 2007».

Los datos dados a conocer en esta jornada por el Ministerio correspondiente «consolidan la tendencia positiva del mercado laboral» en la comunidad autónoma, que cerró el cuarto mes del año con 145.361 personas en situación de desempleo.

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, ha destacado en especial la evolución del paro de larga duración. Alcanzó este abril un nuevo mínimo al situarse en 63.663 personas. La cifra más baja anotada en las islas desde enero de 2009, tras registrar una caída mensual del 0,98 % y un descenso interanual del 8,53%. El desempleo de larga duración «continúa con su descenso histórico», declara en relación a ese apartado la viceconsejera.

Isabel León detalla que, en conjunto y en cifras absolutas, el dato de las 145.361 personas que había en el paro en el archipiélago al concluir abril implica que se ha producido una reducción de 1.138 desempleados respecto a marzo, mientras que frente al mismo mes de 2025 han disminuido en una cantidad de 9.283.

La viceconsejera, como conclusión, afirma: «estos datos validan la eficacia de las políticas activas de empleo que estamos impulsando desde la Consejería».

En nombre del departamento de Empleo del Gobierno autónomo insiste, además, es que «lograr que el paro de larga duración descienda a niveles no vistos en casi dos décadas es una prueba de que estamos generando oportunidades reales para las personas con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral».

El Ejecutivo apunta, por otra parte, que, «por tramos de edad, el paro mensual descendió en todos los grupos, destacando especialmente el paro juvenil, que volvió a experimentar una notable caída, hasta situarse en los 7.889 demandantes de empleo», un 7,05 % menos que en marzo y un 4,46 % menos que un año atrás.

Las mujeres representan el 57,3% de los demandantes de empleo

Al tiempo, analiza las cifras por sexos, recalcando que hay 5.544 mujeres sin trabajo menos que doce meses antes, un -6,24 %, y que los hombres en esa situación son 3.739 menos, un -5,68 %.

Isabel León matiza que, «no obstante, las mujeres siguen representando el 57,3 % del total de personas demandantes de empleo en las islas».

El director general de Trabajo autonómico, José Ramón Rodríguez, especifica que «el descenso del paro es una realidad que, analizada en perspectiva, arroja mejores datos en cuanto al comportamiento del mercado de trabajo». Y afirma que así lo dejan patente «las cifras interanuales por sectores económicos, donde el desempleo se reduce en cada uno de ellos».

El Gobierno alude, por último, al hecho de que en las islas en abril se registraron 53.030 nuevos contratos, lo cual implica que, «aunque se produjo un ajuste con relación al mes de marzo, la contratación interanual aumentó un 0,56 %», recalca.